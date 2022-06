Saint-Etienne: Dupraz raconte les menaces qui l'ont poussé à quitter les Verts

Relégué en Ligue 2 avec l’AS Saint-Etienne, Pascal Dupraz a quitté le club du Forez après avoir échoué dans sa mission maintien. Dans une interview accordée au Parisien, le technicien français assure qu’il a pris la décision de ne pas rester, peu importe le scénario de la fin de saison, après avoir reçu des menaces de mort à l’issue d’une défaite en Ligue 1.

La mission de Pascal Dupraz dans le Forez aura été courte mais intense. Et elle s’est terminée un dimanche soir de mai dans le chaos le plus total à Geoffroy-Guichard. Arrivé à Saint-Etienne en décembre dans ce rôle de pompier de service qu’il connaît si bien, le technicien de 59 ans a échoué à maintenir les Verts en Ligue 1 à l’issue d’un barrage perdu contre l’AJ Auxerre le 29 mai dernier.

Envahissement de terrain, pluie de fumigènes sur les joueurs… Après la séance de tirs au but remportée par le club bourguignon, le Chaudron s’est embrasé. Si la violence des supporters stéphanois était, ce soir-là, à son paroxysme, elle a rythmé la saison de l’ASSE. Dans une interview accordée au Parisien, Dupraz assure même que le comportement d’une partie du public a été la cause de son départ.

“Quoi qu’il arrive, j’avais décidé de partir après notre défaite à Lorient (2-6) le 8 avril, a confié l’ancien coach d’Évian ou encore de Toulouse, qui nie avoir pensé à prolonger à un moment de la saison. Après le match, des supporters nous ont suivis. Et un de leur véhicule a même percuté notre bus sur la route de l’aéroport. Sur le tarmac, on m’a demandé d’aller parler à la trentaine de types présents. L’un d’eux m’a hurlé à dix centimètres du visage: 'Espèce de bouffon ! T’as intérêt à maintenir le club sinon on te fume.' Cette menace de mort, ça a été le déclic pour quitter le club. J’ai compris que je n’irais pas plus loin que le 30 juin ici, maintien ou pas."

Dupraz "assume tout" mais pas la résponsabilité des violences

Dans les colonnes du Parisien, Dupraz assume sa responsabilité dans la descente. Mais il regrette toutefois que le comportement des supporters a été préjudiciable. "L’échec, c’est le nôtre, celui des joueurs, et le mien pour les 20 matchs de championnat et les deux matchs de barrage que j’ai dirigés. Cependant, le match à huis clos contre Reims à la 37e journée, les tirs au but devant les gradins vides contre Auxerre et les actes de guerre à la fin du match je n’en suis pas responsable sous prétexte que l’ASSE descend en Ligue 2. J’assume tout mais pas ça."

Le 3 juin dernier, 24 heures après avoir annoncé le départ de Pascal Dupraz, les Verts ont officialisé la nomination de Laurent Batlles sur leur banc pour la saison prochaine. L’ancien milieu de terrain de Toulouse, Bordeaux ou encore Grenoble, qui a fini sa carrière de joueur à Saint-Etienne (2010-2012), s’est engagé aux côtés de l’actuel trio dirigeant le club: Jean-François Soucasse (président exécutif), Loïc Perrin (coordinateur sportif) et Samuel Rustem (directeur général du club).