Saint-Etienne: la grande joie de Timothée Chalamet après la victoire renversante contre Guingamp

Star à Hollywood, Timothée Chalamet n'en demeure pas moins un supporter de l'AS Saint-Etienne. L'acteur franco-américain l'a encore prouvé samedi, en filmant sa joie lors de la victoire des Verts (3-2) face à Guingamp en Ligue 2.

Une passion pour les Verts de père en fils. Timothée Chalamet, l'acteur franco-américain, a publié samedi sur son compte Instagram une vidéo de sa réaction au moment du troisième but de Saint-Etienne, scellant la victoire (3-2) face à Guingamp lors d'un match de la 34e journée de Ligue 2.

Menée à deux reprises, l'ASSE a finalement arraché la victoire à la 88e minute grâce à Ibrahima Wadji. "Mais qu'est-ce qui se passe dans ce match?", a repris avec joie Timothée Chalamet en paraphrasant le commentateur de BeinSports, qui s'enthousiasmait sur la "folie pure" du scénario renversant de la rencontre. Jusqu'à la 81e, Guingamp menait 2-1.

"Mon cœur est vert"

Nommé aux Oscars 2018 en tant que meilleur acteur pour le film Call Me By Your Name, Timothée Chalamet est depuis une star internationale, ayant collaboré avec Woody Allen, Wes Anderson ou Denis Villeneuve. Pour autant, l'homme de 27 ans ne semble pas avoir perdu sa passion pour Saint-Etienne, même en Ligue 2.

"Saint-Etienne, c’est l’équipe de mon cœur par mon père, ma famille française, confiait l'acteur en 2019 sur le plateau de "C à Vous". C’est la fierté de la famille, de la région. Mon cœur est vert." La même année, il avait déjà montré son amour pour les Verts en portant leur maillot lors de sa participation au Late Show de la chaîne américaine NBC avec Seth Meyers.

Dixième de Ligue 2, Saint-Etienne vivra la saison prochaine une deuxième saison de rang dans l'antichambre de l'élite. De son côté, Timothée Chalamet devrait encore animer l'actualité, avec les sorties prochaines de Dune, deuxième partie et Woka, respectivement en novembre et décembre 2023.