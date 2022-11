Ligue 2: la descente aux enfers continue pour Saint-Etienne, battu et lâché par une partie de ses supporters

Saint-Etienne a été battu pour la septième fois de la saison en 15 journées de Ligue 2 ce samedi, à domicile contre Rodez (0-2). Certains supporters ont même quitté le stade dès l'heure de jeu. Rien ne va plus à Saint-Etienne.

Rien ne va plus à Saint-Etienne. Battus à domicile par Rodez (0-2), les Verts sont 19e de Ligue 2 et pourraient se retrouver lanterne rouge si Niort prend au moins un point contre Nîmes.

Tout avait pourtant "si bien" commencé ce samedi après-midi dans le chaudron. "Je t'ai pris pour être mon club, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare", pouvait-on lire sur le tifo géant des Green Angels, déployé avant le match. Eux sont d'ailleurs restés jusqu'au bout du match en tribunes, au contraire des Magic Fans, qui ont déserté leur tribune, dégoûtés, dès l'heure de jeu et le deuxième but de Rodez. Le reste du stade s'est aussi vidé peu à peu, jusqu'à laisser un stade parsemé.

Des masques de clowns ont été enfilés par bons nombres de spectateurs pour protester contre la prestation de leur équipe, encore une fois décevante, en dessous des attentes, et logiquement battue, malgré quelques bonnes intentions en première période.

Le craquage de Giraudon, huitième carton rouge de la saison

Comme beaucoup de défaites de l'ASSE cette saison, celle-ci a été accompagnée d'une expulsion, celle du défenseur Jimmy Giraudon. Sévérement sanctionné d'un carton jaune pour un excès d'engagement, le caractériel des verts a complétement dégoupillé, s'en prenant successivement à plusieurs joueurs de Rodez, avant que l'arbitre ne décide de l'exclure, sous les sifflets mêlés à d'ironiques applaudissements de Geoffroy Guichard. C'est sa première expulsion de la saison, la huitième de Saint-Etienne...en 15 journées.

Avec la Coupe du monde, les Verts, qui pourraient se retrouver bon derniers de Ligue 2 ce samedi soir, vont bénéficier d'une pause d'un mois pour tenter de se remettre les têtes à l'endroit. Reste à savoir si Laurent Batllès sera à la tête de l'équipe à la reprise, où si les mauvais résultats auront raison de son poste.