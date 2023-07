"Sochaux c'est nous, Sochaux vivra": le cri du cœur émouvant d'un supporter du FCSM face à la chute du club

Un supporter de Sochaux a adressé un émouvant message au sujet du club doubiste ce lundi dans l'After Foot sur RMC. Ce fan du FCSM a partagé sa peine à l'idée de voir les Lionceaux relégués en National par la DNCG et risquer le dépôt de bilan à cause d'une dette de plusieurs millions d'euros.

Ancien club marquant de Ligue 1 dans les années 2000, Sochaux semble parti pour couler. Après plusieurs saisons à végéter en L2, le club doubiste se retrouve au bord de la faillite. Un temps candidats à la montée en 2022-2023, les Lionceaux se sont écroulés lors du sprint final. Pire, le propriétaire chinois ne veut pas éponger les dettes (plusieurs millions d'euros) et la DNCG devrait confirmer la rélégation des Sochaliens en National 1 ce mardi. Au grand dam de ses fidèles supporters.

"Forcément je vis mal cette situation. Mais si cela ne vous dérange pas, je vais juste prendre un peu de recul. J'ai 32 ans et je suis supporter depuis près de 20 ans, a confié avec émotion Benjamin lors de son passage ce lundi dans l'émission l'After Foot sur RMC. Mon père m'emmène au stade depuis que je suis petit. J'ai connu la première remontée en Ligue 1 en 2001. J'ai connu la victoire en Coupe de la Ligue, celle en Coupe de France, des victoires en Coupe d'Europe ou des matchs contre l'Inter, le succès face au Borussia Dortmund. Puis on est redescendus. Puis on a eu l'espoir avec les barrages l'an dernier. On s'est battu pour ne pas devenir le club satellite d'Alaves, on a sauvé l'âme du club quand Peugeot l'a bradé à des verreux chinois en 2015 et aujourd'hui on va disparaître dans l'indifférence générale."

Sochaux risque le dépôt de bilan

Neuvième de Ligue 2 la saison passée avec notamment neuf défaites (pour une victoire) lors des dix dernières journées de championnat, Sochaux s'est sabordé. Relégué en National par la DNCG en première instance, le club a tenté de combler son déficit avec de nombreux départs. Si plusieurs joueurs ont rapporté un petit chèque, comme Skelly Alvero vendu à l'Olympique Lyonnais, d'autres ont été libérés de leur contrat pour faire des économies. Mais cela n'a pas suffi pour faire sortir les finances du rouge.

Le directeur général du FCSM, Samuel Laurent, s'est rendu en Chine pour essayer de convaincre les propriétaires du groupe Nenkin de combler la dette. En vain. Le club doubiste devrait, sauf miracle et arrivée d'un repreneur sorti de nulle part, voir la DNCG confirmer sa relégation administrative ce mardi.

"On nous arrache une partie de nous et on ne peut rien faire"

La descente aux enfers ne devrait malheureusement pas s'arrêter là puisque avec la volonté de Nenkin de ne plus investir, Sochaux risque désormais le dépôt de bilan. Une situation qui entraînerait un retour au niveau amateur et une chute au-delà de la troisième division.

"C'est une partie de l'histoire du football français qui est au bord du gouffre, qui est déjà dedans même, a poursuivi ce supporter sochalien désabusé. J'ai un gamin de trois mois, je me réjouissais de lui transmettre la passion que j'ai depuis que je suis gosse et les valeurs véhiculées par ce club. Je vais lui dire quoi maintenant? Je vais lui dire quoi à mon gosse? Que j'ai été fan d'un club qui n'existe plus? On nous arrache une partie de nous et on ne peut rien faire. On a nos yeux pour pleurer et on a juste envie de vomir sur ces gens qui sont responsables de ce désastre, qui signent la fin d'une histoire de 95 ans. Je parle là de Peugeot, de Carlos Tavares, de Samuel Laurent."

Et d'enchaîner avec émotion: "Si ce qui vous fait band** dans le foot c'est le modèle du PSG, le modèle de Manchester City, le modèle de Chelsea qui rachète Strasbourg... Eh bien très bien. Faites votre Super League, allez-y! Faites votre Coupe du monde tous les deux ans. Pour nous ce n'est pas cela le foot. Ce n'est pas que Sochaux qui va disparaître mardi, c'est une vision de ce qu'est le foot. Non seulement elle va disparaître mais elle va disparaître dans l'indifférence. Pour terminer, je n'ai qu'une chose à dire: Sochaux c'est nous, Sochaux vivra."