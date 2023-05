Affaire Negreira: menacé d’exclusion de la Ligue des champions, le Barça réfléchirait à jouer… en Asie

Alors que le FC Barcelone est sous la menace d’une sanction de l’UEFA en raison du scandale Negreira, les médias catalans assurent ce mardi que le club blaugrana réfléchirait à jouer des tournois en dehors du Vieux Continent. L’Asie serait notamment visée.

Le Barça réfléchit déjà à sa contre-attaque. Alors qu’il risque une sanction de l’UEFA à cause de l’affaire Negreira, avec la menace d’une exclusion de la Ligue des champions, le club blaugrana serait actuellement en train d’examiner les différentes options qui s’offrent à lui si le couperet tombe.

Selon la télévision catalane TV3, les dirigeants barcelonais sondent actuellement la possibilité de jouer des matchs amicaux et participer à des tournois en tant que club invité en dehors des frontières européennes afin de compenser le manque à gagner d’une absence de la Ligue des champions. Dans cette optique, les championnats asiatiques seraient particulièrement visés.

TV3 rapporte par ailleurs que, en cas de sanction de la Liga et d’impossibilité de disputer le championnat espagnol, intégrer un autre championnat européen pourrait être une option.

L'UEFA a ouvert une enquête

L'UEFA suit de très près le déroulement des poursuites engagées contre le club pour avoir versé plus de sept millions d’euros à Enriquez Negreira, quand ce dernier occupait le poste de vice-président de la commission technique des arbitres (CTA).

La commission d’éthique et de discipline de l’UEFA a toutefois considéré qu’il existait suffisamment d’arguments pour procéder rapidement à l’ouverture d’une enquête, en conformité avec l’article 31.4 de son règlement. Selon AS, l’UEFA pourrait même passer outre sa propre commission d’éthique et de discipline pour sanctionner le Barça et le priver de Ligue des champions pendant un an.

La justice catalane a poursuivi le club et ses anciens administrateurs pour "administration déloyale, corruption dans les affaires dans sa modalité sportive et faux documents". La juge d’instruction du tribunal de Barcelone a ainsi suivi la position du parquet selon laquelle les paiements au vice-président de la CTA étaient dirigés pour que Negreira fasse "des actions tendant à favoriser le FCB dans la prise de décisions des arbitres dans les matchs joués par le club, et donc dans les résultats des compétitions".