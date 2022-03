Real-PSG: Di Stefano dépassé, Benzema encore plus dans la légende de Madrid

Auteur d’un triplé en 17 minutes en 8e de finale retour de Ligue des champions contre le PSG (3-1) ce mercredi soir, Karim Benzema entre un peu plus dans l’histoire du Real Madrid et de la C1.

Sensationnel Karim Benzema. Ce mercredi soir, en 8e de finale retour de Ligue des champions à Bernabeu, l’attaquant français a envoyé le PSG au tapis en inscrivant un triplé express (61e, 76 et 78e) en deuxième période. Grâce à ses trois buts, l’ancien Lyonnais a renversé le club de la capitale presque à lui tout seul… et est encore un peu plus entré dans l’histoire du Real Madrid et de la C1.

Ce mercredi soir, Benzema a dépassé la légende hispano-argentine Alfredo di Stéfano au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de Los Blancos et est désormais troisième, avec 309 réalisations toutes compétitons confondues. Seuls Raul (323) et Cristiano Ronaldo (451) font mieux que lui.

Plus que jamais dans le top 4 des meilleurs buteurs de l'histoire de la C1

En Ligue des champions, KB9 fait également gonfler son compteur de buts. Avec ce triplé, le Français en est désormais à 79 réalisations (67 avec le Real, 12 avec l’OL) en C1 et conforte sa 4e place au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la plus prestigieuse des compétitions européennes, derrière Ronaldo (140), Messi (125) et Lewandowski (85).

Cette saison, Benzema en est à 30 buts et 12 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues. L'international français porte le Real d’un point de vue statistique, puisqu’il est loin devant les 13 buts de Vinicius et les 8 de Marco Asensio, les deux autres meilleurs buteurs du Real cette saison derrière lui. Tout simplement monstrueux.