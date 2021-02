Ligue des champions: sur quelle chaîne regarder Atlético-Chelsea

Les matchs aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions se poursuivent ce mardi avec le choc entre l’Atlético de Madrid et Chelsea. Un duel au sommet à suivre en exclusivité, à 21h, sur RMC Sport 1.

Diego Simeone face à Thomas Tuchel, l'Atlético contre Chelsea. Les deux maîtres tacticiens s’affrontent ce mardi lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Epidémie de coronavirus oblige, la rencontre tant attendue entre les Madrilènes et les Londoniens se déroulera à Bucarest en Roumanie.

>> Découvrez les offres RMC Sport pour ne rien rater de la Ligue des champions

Privés de stade en raison des conditions sanitaire , les supporters des Colchoneros et des Blues pourront se consoler en regardant ce choc à la télévision à 21h. Et ce mardi soir, c’est sur RMC Sport 1 que cela se passe avec le duo composé de Jean Rességuié et Fred Piquionne aux commentaires.

Pour ceux qui souhaiteraient suivre à la fois la rencontre tactique entre "Cholo" Simeone et le "gegenpressing" de Thomas Tuchel ainsi que l’autre affiche du soir opposant la Lazio au Bayern Munich, c'est possible.

Rendez-vous sur RMC Sport 3 avec le Multizone présenté par Salim Baungally. Une chose est sûre, le meilleur du football continental, c'est sur RMC Sport que cela se passe.