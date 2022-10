Atlético-Bruges: une chasuble jetée, un like polémique... João Félix en colère après son match passé sur le banc

En manque de réussite avec l'Atlético de Madrid et laissé sur le banc contre le Club Bruges (0-0) en Ligue des champions, João Félix a ostensiblement fait savoir qu'il n'était pas satisfait de sa situation.

Il n'a absolument pas apprécié de ne pas obtenir la moindre minute de temps de jeu. Inutilisé lors du nul 0-0 de l'Atlético de Madrid face au Club Bruges, mercredi soir en Ligue des champions, João Félix a exprimé sa frustration en deux temps. D'abord en jetant sa chasuble de remplaçant dans la zone technique après avoir été rappelé sur le banc par Diego Simeone, puis sur les réseaux sociaux avec un like pour le moins provocateur.

>> Ligue des champions: les matchs EN DIRECT

Peu après le coup de sifflet final, l'attaquant portugais de 22 ans a aimé un message le montrant avec le maillot du SL Benfica, le club de ses débuts, et la légende suivante: "Ici, tu es respecté. Reviens à la maison". Ce like a disparu peu après, mais a bel et bien existé, comme le montrent des médias espagnols.

Aucun but cette saison

João Félix traverse une passe difficile à l'Atlético. En onze matchs cette saison, le jeune attaquant, recruté à prix d'or en 2019 (126 millions d'euros), n'a toujours pas marqué le moindre but.

Antoine Griezmann étant désormais pleinement à la disposition de Diego Simeone, João Félix n'a plus été titularisé depuis le 18 septembre. Il n'est entré que pour une poignée de secondes dans le temps additionnel face à Séville, puis à dû se contenter d'une dizaine de minutes contre le Girone FC et lors du match aller face au Club Bruges.

"Nous avons besoin de lui, mais il n'a pas été en mesure dernièrement de réussir ce qui est le plus important pour lui, à savoir marquer des buts, a admis Diego Simeone en conférence de presse d'avant-match. Cela le frustre, évidemment".