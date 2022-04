Atlético-City: fermeture partielle du Wanda Metropolitano à cause de saluts nazis

L'Atlético de Madrid a été sanctionné par l'UEFA d'une fermeture partielle du Wanda Metropolitano pour la réception de Manchester City en quart de finale de Ligue des champions mercredi. Lors du match aller, certains supporters espagnols ont été pris en train de faire des saluts nazis.

L'Atlético de Madrid sera privé d'une partie de ses supporters pour la réception de Manchester City, ce mercredi. Alors que les hommes de Diego Simeone ont un but de retard avant le quart de finale retour, l'UEFA a annoncé au club espagnol qu'il devrait fermer une partie du Wanda Metropolitano (envrion 5.000 places). Selon le Daily Mail, le champion d'Espagne a été accusé de comportement discriminatoire par l'UEFA. Lors du match aller à l'Etihad Stadium, des supporters des Colchoneros ont été aperçus en train de faire des saluts nazis depuis la tribune.

>> Abonnez-vous à RMC Sport et suivez en direct Atlético-Manchester City

L'Atlético a saisi le TAS

Le club espagnol a également reçu l'ordre d'afficher une bannière avec la mention "#NoToRacism" contenant le logo de l'UEFA. En plus des gestes obscènes, certains supporters ont été accusés d'avoir craché sur des fans de City. Un steward aurait été agressé. De son côté, Sport rapporte que l'Atlético trouve "disproportionnée" la fermeture d'une partie du Wanda Metropolitano. Le club a demandé la suspension de la sanction au Tribunal Arbitral du sport (TAS) et compte mettre en avant l'impossibilité de fermer partiellement une tribune, l'intégralité des billets ayant été vendus, à la veille de la rencontre.

Ce match est d'autant plus important pour les Colchoneros qu'ils ont un but à rattraper après la défaite au match aller (1-0, but de De Bruyne). Très critiqué sur son style de jeu, Diego Simeone a reçu le soutien de Thomas Lemar. "Il suffit de regarder les statistiques depuis que le coach est arrivé (en 2011, ndlr). Peut-être que ce n'est pas beau à voir, mais c'est efficace. L'Atlético gagne, et c'est le plus important", a expliqué le milieu à l'AFP. Ça tombe bien, il faut une victoire aux Espagnols mercredi (à suivre à 21 heures sur RMC Sport 1) pour entrevoir une septième demi-finale de Ligue des champions dans leur histoire.