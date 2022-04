Real-Chelsea: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le quart de finale de Ligue des champions

Fort du sérieux avantage acquis au match aller (3-1), à Stamford Bridge, le Real Madrid part favori de son huitième de finale retour à Bernabeu, ce mardi, face à Chelsea (21h). Mais le champion d’Europe en titre, même diminué, n’a peut-être pas dit son dernier mot.

La disparition de la règle du but à l’extérieur permet encore à Chelsea d’espérer une qualification pour les quarts de la Ligue des champions, mais le Real Madrid débutera le huitième de finale retour avec un avantage conséquent, qui laisse peu de place à un exploit. La rencontre sera diffusée à la télévision sur RMC Sport 1 et Canal+, et à la radio sur RMC ce mardi soir, à partir de 21h.

Renverser la situation paraît presque impossible pour les Blues, qui seront privés de Lukaku (blessé au talon), Hudson-Odoi et Chilwell, au coup d’envoi: "Nous n’avons évidemment pas les plus grandes chances de passer après l’aller. Étant donné la compétition, l’adversaire et le stade où nous allons jouer, ce sera même très difficile", a anticipé le coach de Chelsea, Thomas Tuchel, la veille, en conférence de presse.

Ancelotti: "Chelsea sera meilleur demain"

La semaine passée, un triplé de Karim Benzema, le second d'affilée du Français dans la compétition après le huitième de finale retour contre le Paris Saint-Germain, a scellé la victoire des Espagnols à Stamford Bridge (3-1). Avec la suppression de la règle de l'avantage des buts inscrits à l'extérieur, un succès 2-0 des Blues leur permettrait de pousser en prolongation les Madrilènes, solides leaders de la Liga.

Le Real s'attend d'ailleurs à souffrir: "Nous savons tous que le match sera difficile, a estimé Carlo Ancelotti. Il faudra être bien concentré pendant 90 minutes. Il faudra jouer comme on a joué à l'aller mais nous devons savoir que notre adversaire fera tout pour l'emporter (...) La seule façon dont on peut préparer ce match, c'est de penser que Chelsea sera meilleur demain et qu'il sera prêt. Il n'y en a pas d'autres. On sait que l'on va souffrir et nous sommes prêts à souffrir."