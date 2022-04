Atlético: Lemar défend le style de jeu de Simeone

Thomas Lemar, milieu de terrain de l’Atlético de Madrid, se défend face aux critiques sur le style e jeu très défensif et restrictif de son équipe, opposée à Manchester City, mercredi (21h sur RMC Sport) en quart de finale retour de la Ligue des champions.

Depuis son arrivée en 2018, Thomas Lemar (26 ans) est désormais très familier avec le style de jeu de l’Atlético de Madrid. Et l’international français se défend face aux critiques sur l’approche très défensive et restrictive prônée par son entraîneur Diego Simeone. Les Colchoneros ont notamment conclu le quart de finale aller de la Ligue des champions face à Manchester City (défaite 1-0) sans tirer une seule fois en direction du but adverse.

"Peut-être que ce n'est pas beau à voir, mais c'est efficace"

"Je n'ai rien à leur dire, répond l’ancien Monégasque sur les personnes critiques, dans un entretien à l’AFP. Il suffit de regarder les statistiques depuis que le coach est arrivé (en 2011, ndlr). Peut-être que ce n'est pas beau à voir, mais c'est efficace. L'Atlético gagne, et c'est le plus important."

La saison dernière, le club a décroché le titre de champion d’Espagne et lutte actuellement pour maintenir sa place dans le Top 4 de Liga. Il tentera aussi de renverser Manchester City, mercredi en quart de finale retour (21h, sur RMC Sport 1) dans un match où l’Atlético sera au pied du mur.

"On ne va pas se mentir, même nous on se fait peur de temps en temps, sourit l’ancien Caennais. Même si on sait qu'on peut changer la donne du match à tout moment, on aurait préféré ne pas se faire peur sur certains matches. Et il y en a eu pas mal (rires)."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les quarts de finale de la Ligue des champions

Le champion du monde 2018 reconnaît aller mieux après un mois marqué par les blessures et le Covid. Il a retrouvé du temps de jeu ces dernières semaines, dans ce rôle plus axial que lui a concocté Diego Simeone. Qui pousse toujours l’exigence à son paroxysme. "Ce côté travailleur, je l'avais déjà avant, explique Lemar. Mais j'ai continué à travailler davantage sur mes points négatifs, qui sont devenus des points positifs... C'est surtout dans le domaine défensif. Dans la récupération du ballon, dans les replis défensifs. Sur ça, j'ai beaucoup travaillé. Ça m'a permis d'agrandir ma palette. Maintenant, je suis un joueur plus complet qu'avant."

Avec quatre buts et six passes décisives, il estime vivre sa meilleure saison "au niveau statistique". "Au niveau collectif, je choisirais la saison dernière, puisqu'on a fini champions".