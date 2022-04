Atlético-City, les compos: la surprise Lemar, Griezmann titulaire

Les compositions officielles du quart de finale retour de Ligue des champions entre l’Atlético de Madrid et Manchester City (ce mercredi soir à 21h sur RMC Sport 1) sont tombées.

Les hommes de Diego Simeone, battus 1-0 à l’aller, vont devoir afficher un tout autre visage que lors de la première manche. Ce mercredi soir (21h sur RMC Sport), l’Atlético de Madrid reçoit Manchester City au Wanda Metropolitano en quart de finale retour de Ligue des champions. Dominés à l’Etihad Stadium la semaine passée sans avoir tiré une seule fois au but, les Colchoneros vont devoir être à l’attaque s’ils veulent renverser le vice-champion d’Europe en titre.

La tactique très défensive et restrictive de l’Atlético de Madrid a été très critiquée lors du premier round entre les deux équipes. Pep Guardiola, manager de Manchester City, avait d’ailleurs ironisé sur le dispositif tactique en 5-5-0, dépourvu d’attaquant: "On sentait qu'ils allaient jouer en 5-3-2, puis ils se sont ajustés et ils sont passés en 5-5-0, a-t-il analysé. Dans la préhistoire, aujourd'hui et dans cent mille ans c'est très difficile d'attaquer un 5-5-0, c'est qu'il n'y a pas espaces."

Un duo Joao Felix-Antoine Griezmann pour porter l’attaque des Colchoneros

Comme au match aller en Angleterre, Simeone a choisi d’aligner le duo Antoine Griezmann-Joao Felix sur le front de l’attaque, tandis que Renan Lodi et Marcos Llorente seront chargés d’animer les couloirs. Geoffrey Kondogbia est quant à lui aligné au milieu de terrain.

En face, trois jours après le choc haletant contre Liverpool en Premier League (2-2), Pep Guardiola fait plutôt dans le classique. Absent lors de la première manche, John Stones fait son retour dans le onze en défense centrale à la place de Nathan Aké aux côtés d’Aymeric Laporte. Le traditionnel trio Rodri-De Bruyne-Gündogan est aligné au milieu, alors que Phil Foden, buteur au match aller après être entré en jeu, est cette fois-ci titulaire en attaque.

La compo de l’Atlético de Madrid

Oblak – Savic, Felipe, Reinildo – Marcos Llorente, Kondogbia, Koke, Lemar, Renan Lodi – Joao Felix, Griezmann

Remplaçants :

Lecomte, De Paul, Luis Suarez, Correa, Wass, Matheus Cunha, Carrasco, Hermoso, Vrsaljko, Javi Serrano

La compo de Manchester City

Ederson - Walker, Laporte, Stones, Cancelo - Rodri, De Bruyne, Gündogan – Bernardo Silva, Foden, Mahrez

Remplaçants :

Steffen, Carson, Ruben Dias, Aké, Sterling, Grealish, Zinchenko, Fernadinho, Delap, Edozie, McAtee, Lavia