Atlético-Manchester City: la fermeture du Wanda Metropolitano levée par le TAS juste avant le choc

Toutes les tribunes du Wanda Metropolitano seront finalement ouvertes ce mercredi pour le quart de finale retour de la Ligue des champions entre l’Atlético de Madrid et Manchester City (21h, sur RMC Sport). Le TAS a provisoirement levé la sanction.

C’est un nouvelle opportune pour l’Atlético de Madrid. Le Tribunal arbitral du Sport (TAS) a décidé de lever la fermeture partielle d’une tribune de Wanda Metropolitano pour le quart de finale retour de la Ligue des champions contre Manchester City, ce mercredi (21h, sur RMC Sport). L’UEFA avait prononcé cette sanction en réaction à des saluts nazis effectués par des supporters espagnols lors du match aller en Angleterre (1-0). La Fédération européenne a visé le club pour ces comportements discriminatoires, lundi matin.

Cela rendait inaccessible une portion de 5.000 places. Mais le TAS a finalement suspendu provisoirement cette décision permettant aux abonnés et détenteurs d’un billet pour pouvoir prendre à leur place attitrée. "Le TAS répond à notre demande et suspend provisoirement la fermeture partielle du Wanda Metropolitano, a annoncé le club dans un communiqué. Tous les membres et supporters disposant d'un abonnement ou d'un emplacement pour le match de ce soir pourront accéder au stade."

Le stade (d’une capacité de 68.000 places) devrait donc être plein pour pousser les hommes de Diego Simeone une semaine après leur défaite en Angleterre (1-0), en quart de finale aller de la Ligue des champions. Les Colchoneros avaient passé l’intégralité du match à défendre devant leur but avant de craquer sur une frappe de Kevin De Bruyne.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les quarts de finale de la Ligue des champions

"On affrontera une équipe qui joue très bien, dynamique, avec des transitions très rapides, avec des garçons qui exploitent leurs qualités de la meilleure des manières, a prévenue l’entraîneur argentin lundi. Mais nous, on a l'espoir. Malgré le résultat, ce qu'on a réussi à générer à l'aller nous donne de l'espoir. Maintenant, avec du jeu, il faudra essayer d'amener le match où on sera en mesure de leur faire du mal. Mais eux vont jouer de la même manière. Peu importe contre qui ils jouent, ils ont une philosophie de jeu très respectée, très applaudie, ils ont de grands footballeurs, un entraîneur génial (Pep Guardiola, ndlr). Je ne m'attends pas à autre chose que ce que je vois à chaque fois que j'allume ma télé pour voir jouer City."