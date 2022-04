Atlético-Manchester City: la réponse de Simeone aux critiques de Guardiola

À la veille du quart de finale retour de Ligue des champions entre l'Atlético de Madrid et Manchester City (1-0 à l'aller pour le club anglais), Diego Simeone a fait comprendre qu'il n'appréciait pas les critiques de ses homologues à propos du style de jeu défensif qu'il imprime à son équipe.

Il l'a annoncé en conférence de presse: Diego Simeone va faire jouer l'Atlético de Madrid "comme d'habitude" pour le quart de finale retour de Ligue des champions prévu mercredi soir face à Manchester City (21h, sur RMC Sport). L'entraîneur argentin s'exposera sans aucun doute aux critiques quel que soit le résultat, mais aussi, peut-être, à l'ironie de Pep Guardiola. Ce dernier, après le succès 1-0 des Skyblues à l'aller, avait déclaré qu'il était "très difficile d'attaquer un 5-5-0". Pour autant, pas question pour le "Cholo" de polémiquer avec son homologue.

"Depuis que j’ai commencé à entraîner, en 2005-2006, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais déprécié un confrère. Jamais. Je me mets toujours à sa place et je comprends qu'il existe différentes manières de s’exprimer sur un terrain, de répondre à ce qu'exige un match. Quand on méprise un collègue, je n'approuve pas. (...) Parler ne coûte rien, chacun peut avoir son opinion. Mais entre collègues, chacun a sa façon de faire. J'en ai une, et j'agirai toujours ainsi. Toujours, toujours.

"J’espère que l’on réussira à mieux combiner entre nous"

Après cette mise au point, comme pour dire qu'il s'attend au même respect à son égard, Simeone a abordé les clés tactiques du match. "On ne va pas beaucoup s'éloigner de ce que l’on fait d’habitude, a-t-il confirmé. J’espère que l’on réussira à mieux combiner entre nous, avoir des transitions plus rapides, avoir des contre-attaques, et que nos joueurs connaîtront une soirée fantastique. Sur un match, tout peut arriver".

"On a de l'espoir", a aussi dit Simeone, en évoquant par la suite les qualités du jeu de Manchester City: "Malgré le résultat, ce qu’on a réussi à générer à l’aller nous donne de l’espoir. Maintenant, avec du jeu, il faudra essayer d’amener le match là où on sera en mesure de leur faire du mal. Mais eux vont jouer de la même manière. Peu importe contre qui ils jouent, ils ont une philosophie de jeu très respectée, très applaudie, ils ont de grands footballeurs, un entraîneur génial... Je ne m’attends pas à autre chose que ce que je vois à chaque fois que j’allume ma télé pour voir jouer City".