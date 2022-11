Atlético de Madrid: Griezmann apporte son soutien à Simeone, chahuté après le fiasco européen

Après sa défaite à Porto, mardi en Ligue des champions (2-1), l’Atlético de Madrid se retrouve éliminé de toutes les compétitions européennes. Une claque pour l’équipe d’Antoine Griezmann, qui est apparu très contrarié au Portugal. L’attaquant des Bleus a exhorté ses coéquipiers à en faire plus sur le terrain, en affichant son soutien à son coach Diego Simeone.

La douche froide pour l’Atlético de Madrid. Les Colchoneros se sont inclinés sur la pelouse de Porto, mardi, lors de l’ultime journée de la phase de poules de la Ligue des champions (2-1). Une défaite qui laisse le club espagnol à la dernière place B, avec une seule victoire en six rencontres. Éliminé de toutes les compétitions européennes. Une claque difficile à encaisser pour les finalistes des éditions 2014 et 2016.

Après la rencontre, Antoine Griezmann est apparu très contrarié au micro de Movistar. "Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise, on ne mérite pas d’aller en 8es de finale ou en Ligue Europa. C’est comme ça. Quand vous ne gagnez qu’un seul match de toute la phase de groupes… Il faut serrer les fesses, travailler, fermez nos bouches et nous battre (…) Nos supporters ne méritent pas ça. Bougeons nos c… et mettons-nous au travail. Nous sommes à l’Atleti parce que nous voulons jouer la Ligue des champions. Nous voulons faire partie de ce club et nous devons travailler, sinon dehors."

"Fiers de jouer sous les ordres de Simeone"

Alors que Diego Simeone essuie de nombreuses critiques ces dernières semaines, l’attaquant de l’équipe de France garde confiance en son entraîneur. Et lui apporte son soutien. "Nous sommes fiers de jouer sous ses ordres et nous devons le montrer", a déclaré Griezmann, interrogé à ce sujet. Après cette désillusion, les Madrilènes vont tenter de se relancer en Liga, où ils occupent actuellement la 3e place, distancés par le Real Madrid et le Barça. En commençant dès dimanche par la réception de l’Espanyol Barcelone (14h).