Atlético: "Qu'on serre les fesses et qu'on se taise", Griezmann en colère après la 4e place en Ligue des champions

Battu par le FC Porto ce mardi soir en Ligue des champions (2-1), l'Atlético de Madrid termine 4e du groupe B, et ne jouera même pas la Ligue Europa. De quoi agacer son attaquant français Antoine Griezmann.

L'Atlético de Madrid d'Antoine Griezmann, qui n'avait déjà plus aucune chance d'atteindre les huitièmes de finale de Ligue des champions, ne sera même pas reversé en Ligue Europa après avoir été sèchement battu sur le terrain du FC Porto (2-1) ce mardi.

Après les buts de Mehdi Taremi et Stephen Eustaquio en première période, celui marqué contre son camp par Ivan Marcano dans les arrêts de jeu restera la seule rature sur la copie très propre rendue par les Portugais.

"On ne mérite ni de passer en huitièmes de finale, ni d'aller en Ligue Europa"

Avec cette troisième défaite (pour deux nuls et une seule victoire), les Colchoneros terminent à la dernière place de la poule B, remportée par leurs adversaires de cette 6e et dernière journée, déjà qualifiés depuis la semaine dernière, comme les Belges du Club Bruges qui, tenus en échec par le Bayer Leverkusen mardi (0-0), terminent au 2e rang à une longueur de Porto.

"On ne mérite ni de passer en huitièmes de finale, ni d'aller en Ligue Europa, a lancé sèchement Griezmann au micro de Movistar+ après la défaite. Si on est seulement capables de gagner un match (sur six), c'est ce qui arrive. Il faut serrer les fesses, qu'on se taise et qu'on travaille. Simeone? On est à ses ordres. C'est un honneur de travailler pour lui et de jouer pour l'Atlético, mais il faut le démontrer sur le terrain."

Mardi soir au stade du Dragon, le prix de consolation que représentait la C3 n'a jamais semblé à la portée des hommes de Diego Simeone, méconnaissables en défense et stériles en attaque. Beaucoup plus déterminé, Porto a ouvert le score dès les premiers échanges par son buteur en chef, l'Iranien Mehdi Taremi, qui a signé sa 5e réalisation de la saison en C1 en ajustant facilement le portier Jan Oblak après un bon service de Francisco Evanilson (5e, 1-0).

Les Dragons de Sérgio Conceiçao ont logiquement creusé l'écart par Eustaquio, plus rapide que plusieurs défenseurs pris de panique quand Galeno s'est libéré de Savic pour prendre la profondeur et remettre dans l'axe (24e, 2-0). Le score aurait même été plus lourd si le gardien madrilène Jan Oblak n'avait pas remporté une série de duels contre Galeno (14e), Otavio (37e), Taremi (51e, 83e) et Evanilson (74e).

Porto, qui avait débuté sa campagne en s'inclinant à deux reprises, face à l'Atlético (2-1) et le Club Bruges (4-0), a ensuite enchaîné quatre victoires de rang. Son dernier succès contre les Colchoneros remontait déjà à la saison 2009-2010.