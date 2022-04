Atlético-Manchester City: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le quart de finale retour de la Ligue des champions

Battu à l’aller (1-0) sans tirer une seule fois au but, l’Atlético de Madrid reçoit Manchester City, ce mercredi (21h) en quart de finale retour de la Ligue des champions. Avec l’obligation de marquer pour se qualifier.

Opposition de style, épisode II. L’Atlético de Madrid reçoit Manchester City, ce mercredi (21h) en quart de finale retour de la Ligue des champions, une semaine après avoir subi un siège des Anglais pendant 90 minutes. A l’aller, les hommes de Diego Simeone se sont inclinés (1-0) à l’Etihad Stadium sur un but de Kevin De Bruyne.

La rencontre sera diffusée sur RMC Sport 1 avec les commentaires de Stéphane Guy et Emmanuel Petit. Elle sera également retransmise sur Canal+. Vous pourrez également la suivre sur RMC à la radio et en direct commenté sur notre site.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les quarts de finale de la Ligue des champions

La tactique très défensive et restrictive de l’Atlético de Madrid a été très critiquée lors du premier round entre les deux équipes achevé sans aucun tir de la part des Espagnols. Pep Guardiola, manager de Manchester City, avait d’ailleurs ironisé sur le dispositif tactique en 5-5-0, dépourvu d’attaquant.

"On sentait qu'ils allaient jouer en 5-3-2, puis ils se sont ajustés et ils sont passés en 5-5, a-t-il analysé. Dans la préhistoire, aujourd'hui et dans cent mille ans c'est très difficile d'attaquer un 5-5, c'est qu'il n'y a pas espaces. Ils sont forts, nous sommes petits et légers. C'est une question de patience. J’ai dit à mes joueurs à la mi-temps que nous étions bien. Le jeu en deuxième mi-temps était cassé. Et j’ai déjà senti que ça va être un match similaire à celui que nous allons jouer à Madrid dans les minutes qui suivront le but."

Une petite pique à laquelle Simeone a préféré ne pas répondre mardi en conférence de presse. "Depuis que j’ai commencé à entraîner, en 2005-2006, et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais déprécié un confrère, a déclaré l’Argentin. Jamais. Je me mets toujours à sa place et je comprends qu'il existe différentes manières de s’exprimer sur un terrain, de répondre à ce qu'exige un match. Quand on méprise un collègue, je n'approuve pas. (...) Parler ne coûte rien, chacun peut avoir son opinion. Mais entre collègues, chacun a sa façon de faire. J'en ai une, et j'agirai toujours ainsi. Toujours, toujours."