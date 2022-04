Atlético-Manchester City: Simeone s’est senti méprisé par Guardiola

Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, n’a pas apprécié l’ironie de Pep Guardiola sur le style de jeu de son équipe, éliminée par Manchester City en quart de finale de la Ligue des champions, mercredi.

Manchester City est sorti vainqueur d’une double confrontation bouillante avec l’Atlético de Madrid en quart de finale de la Ligue des champions. Vainqueurs à l’aller (1-0), les Anglais ont tenu leur avantage (0-0) dans la douleur, mercredi au retour face à des Espagnols survoltés. Et vexés aussi par les propos de Pep Guardiola, manager de City, qui avait ironisé sur le système très défensif en 5-5-0 à l’aller.

S’il a d’abord semblé ne pas vouloir s’éterniser sur l’avis du technicien adverse, Simeone a tout de même livré une réaction cinglante. "Je n'ai pas de raison de donner une opinion ou de dire si quelqu'un parle mal ou bien, a-t-il déclaré. Les personnes très intelligentes avec un grand lexique peuvent, avec des mots élogieux, vous mépriser. Nous, qui avons moins de lexique, ne sommes pas si bêtes."

Avant cela, il avait assuré ne pas avoir souffert de ces critiques alors que son équipe n’avait tiré aucune fois à l’aller. "J’ai des priorités dans la vie, avait-il balayé. La première est de gagner. Ensuite, c’est d’être fier de ce que nous faisons. Nous avons des supporters extraordinaires qui poussent l’équipe et qui répondent à ce que nous avons montré. Je suis fier de ce qu'est l'Atlético. Nous avons rivalisé avec nos manières, peut-être bonnes, mauvaises ou que nous n'aimons pas, mais nous rivalisons. Ces joueurs y sont parvenus. Plonger tête la première pour le ballon, tout donner sachant que les rivaux sont meilleurs. C’est clair que nous n'avons pas gagné et c'est la chose la plus importante."

Le "Cholo" assure enfin de ne pas avoir effectué d’applaudissements ironiques en direction du banc adverse pendant que les joueurs de Manchester City gagnaient du temps. "Je ne suis pas allé vers le banc de Pep, a-t-il conclu. J’ai applaudi les gens qui appréciaient l'effort de l'équipe. Les gens étaient très impliqués."