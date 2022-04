Ligue des champions: Manchester City sort l'Atlético et rejoint le Real en demi-finale

Vainqueur à l'aller (1-0), Manchester City a composté son billet pour les demi-finales de la Ligue des champions en se contentant d'un nul ce mercredi sur le terrain de l'Atlético (0-0), en quart de finale retour. Les Skyblues ont joué à se faire peur lors d'une fin de match très tendue.

La dernière fois que Manchester City et le Real Madrid se sont croisés sur la scène européenne, Zinedine Zidane était encore sur le banc merengue, Eden Hazard n’était pas totalement cramé et Riyad Mahrez se demandait parfois ce qu’il faisait parmi les remplaçants. Une autre époque. Ce n’était pourtant qu’en 2020, au cœur de l’été, du côté de Lisbonne. Les Skyblues avaient réussi une sacrée performance en rejoignant les quarts et en devenant au passage la première équipe à faire chuter Zidane en C1.

Un peu moins de deux ans plus tard, ces deux formations se retrouveront bientôt en demi-finale de la Ligue des champions. Avec Carlo Ancelotti à la place de ZZ et un Pep Guardiola qui rêve toujours de remporter une troisième C1 comme entraîneur. Au lendemain de la qualification renversante de Karim Benzema et sa bande contre Chelsea, City a composté son billet pour le dernier carré en sortant une vaillante équipe de l'Atlético. 1-0 à l’aller en Angleterre, 0-0 ce mercredi soir au Wanda Metropolitano. Si le match aller avait été un long voyage au bout de l’ennui, le retour a d’entrée été plus emballant. Avec une magnifique ambiance, du rythme et une bonne dose d’intensité.

City s'est fait peur

Moqué pour son schéma en 5-5-0 mis en place à l’Etihad Stadium, Diego Simeone a pris (un peu) plus de risques en titularisant notamment Thomas Lemar au milieu. Tout en restant fidèle à ses principes : bloc dense, jeu de transition et… agressivité. Parfois un peu trop comme sur cette violente charge de Felipe sur Phil Foden (12e). En face, City a sans surprise mis le pied sur le ballon, et a bien cru se mettre assez vite à l’abri sur une sublime action collective conclue par un tir dans la surface d’Ilkay Gündogan sur le poteau de Jan Oblak (30e). Une des rares occasions au cours d'une partie aussi indécise que disputée, qui a vu les Colchoneros hausser le ton au retour des vestiaires, à l’image de cette frappe audacieuse d’Antoine Griezmann (57e).

Privé de Kevin De Bruyne et Kyle Walker, sortis tous les deux sur blessure après l'heure de jeu, le champion d'Angleterre s'est mis à perdre un nombre inhabituel de ballons, à se faire manger dans les duels, à balbutier son football contre une équipe n'ayant plus rien à perdre. La pression s'est faite de plus en plus forte sur les buts d'Ederson, tout heureux de voir la volée de Rodrigo De Paul passer à côté (77e). Puis il a fallu un contre in extremis de John Stones pour empêcher Matheus Cunha d'arracher la prolongation (86e). Dans une fin de match très tendue, la nervosité a gagné les deux camps, une bagarre a même éclaté et au moment de faire les comptes à la fin de la mêlée, Felipe a été exclu par l'arbitre pour un mauvais geste sur Foden (90e+1).

Proche de craquer, City s'est accroché jusqu'au bout à ce résultat (0-0). Avec force et une sacrée personnalité. La double confrontation à venir face au Real s'annonce déjà savoureuse.