Chelsea-Lille: la nouvelle prestation XXL de Kanté

N’Golo Kanté a encore été éblouissant mardi lors de la victoire de Chelsea face à Lille (2-0) en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Les éloges pleuvent sur le Français, si décisif dans le jeu de transition.

Un quatrième trophée d’homme du match consécutif en phase finale de la Ligue des champions, près de 12 kilomètres parcourus… N’Golo Kanté a encore affolé les statistiques mardi soir, lors de la victoire de Chelsea face à Lille (2-0) en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Il a surtout dégagé cette impression de facilité, sans jamais s’affoler sous pression, parvenant à offrir des solutions à ses coéquipiers. L’international français a encore brillé dans son rôle de première rampe de lancement dans le jeu de transition des Blues.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les 8es de finale de la Ligue des champions

C’est dans cette position qu’il a offert le deuxième but à Christian Pulisic après une percée de 52 mètres. Avant cela, il avait déjà participé à d’autres occasions dangereuses, mettant au supplice Xeka, aperçu plusieurs fois en train de sprinter en vain derrière le champion du monde 2018.

"Il a été énorme comme d’habitude, souligne Nicolas Anelka, consultant RMC Sport. Il fait la différence sur les passes, les décalages et aujourd’hui, il est même passeur. Il peut se créer des actions de buts et même marquer. Il sait tout faire. On a l’habitude de le voir comme ça et ce n’est pas une surprise."

"Il est toujours en mouvement, poursuit Johan Djourou, ancien défenseur d’Arsenal et consultant pour RMC Sport. Il ne s’arrête jamais. Sur ses prises de balle, dans le sens du jeu, c’est toujours très appliqué et très propre." Thomas Tuchel a aussi salué la performance de son joueur, tout en rappelant qu’il avait traversé une petite période ce moins ces dernières semaines. Le retour de la Ligue des champions l’a visiblement revigoré.

"Le meilleur milieu de Premier League des 10 dernières années"

Et l’impression laissée par Kanté traverse les frontières. "Il a été exceptionnel, nous l’avons vu tant de fois lors des soirées de la Ligue des champions où il a fait avancer l'équipe, a déclaré Joe Cole sur BT Sport. Je ne pense pas qu'il y ait un milieu de terrain aussi influent que lui dans notre championnat au cours des 10 dernières années. Tout ce qu'il fait… quand il joue bien, vous gagnez."