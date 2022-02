Juventus: Vlahovic justifie sa célébration qui fait un peu polémique

Dusan Vlahovic a fêté son premier but en Ligue des champions (après 32 secondes de jeu!) d’un geste mal interprété par le public de Villarreal (1-1), mardi. L’attaquant de la Juventus s’en est expliqué à l’issue du match.

Dusan Vlahovic (22 ans) a signé des débuts fracassants en Ligue des champions. Recruté 80 millions d’euros par la Juventus cet hiver à la Fiorentina, l’attaquant serbe a marqué après 32 secondes pour son premier match dans la compétition, mardi lors du 8e de finale aller sur le terrain de Villarreal (1-1). Une réalisation qu’il a fêtée avec un geste de la main qui a un peu crispé le public de l’Estadio de la Ceramica, qui a cru que le joueur lui demandait de se taire. Mais ce dernier a immédiatement précisé la teneur du geste.

"Un geste pour un membre de ma famille"

"Je l'ai déjà fait avant, je ne sais pas pourquoi les gens veulent polémiquer, a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre. C'était un geste pour un membre de ma famille. J'essaie de m'améliorer jour après jour, en gardant les pieds sur terre."

Avant cela, le joueur s’était réjoui de ses débuts réussis dans la compétition. "C’est vraiment quelque chose de très beau, parce que c'était vraiment excitant de jouer mon premier match de Ligue des champions, a-t-il déclaré. Mais je ne suis pas content à 100% car on n'a pas gagné ce soir, on en avait la possibilité, il reste un regret. Mais continuons comme ça, regardons devant. J'essaie de m'améliorer match après match, de garder les pieds sur terre. On a fait malgré tout un bon match."

Vlahovic est devenu le joueur de la Juventus à marquer le plus rapidement son premier but en Ligue des champions. A 22 ans et 25 jours, il est aussi devenu le deuxième plus jeune de l’histoire du club à trouver le chemin des filets dans la compétition derrière Alessandro Del Piero (20 ans et 308 jours).