Atlético-Manchester United: grâce à Elanga, les Red Devils arrachent un nul inespéré

Longtemps en grande difficulté, Manchester United a arraché un nul inespéré ce mercredi sur la pelouse de l'Atlético de Madrid (1-1) en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Les Red Devils peuvent remercier leur jeune attaquant suédois Anthony Elanga.

Le Cholismo n’est pas mort mais il a pris un gros coup derrière la tête... Alors qu'ils ont mené pendant plus de 70 minutes, les joueurs de l'Atlético ont concédé le nul face à Manchester United (1-1) ce mercredi en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Cruel au vu de leur domination et du déroulé de cette rencontre. Entre deux formations à la peine dans leur championnat, le suspense reste entier avant le retour prévu à Old Trafford le 15 mars. Les Red Devils, eux, peuvent dire un grand merci à leur espoir suédois Anthony Elanga (19 ans), auteur du but de l'égalisation à la 80e, seulement cinq minutes après son entrée en jeu.

>> La Ligue des champions est à suivre sur RMC Sport, abonnez-vous à nos offres

Très difficile à digérer pour des Colchoneros qui ont longtemps livré une copie presque parfaite à domicile. Bien en place, sérieux, et pas du tout inquiétés par une équipe de Manchester United inexistante, ils ont logiquement ouvert le score grâce à João Félix (7e). Ils ont ensuite eu les munitions pour faire le break, comme sur cette tête de Sime Vrsaljko, qui a rebondi sur la tête d'un Victor Lindelöf aligné à un poste inhabituel de latéral droit, avant d'échouer sur la barre (45e). Diego Simeone pourra regretter de ne pas avoir vu ses joueurs tuer le match quand ils en ont eu l'occasion. Mené au milieu par un duo Geoffrey Kondogbia-Hector Herrera en grande forme, au point d'éteindre totalement la paire Fred-Paul Pogba, l'Atlético aurait dû mener (au moins) 2-0.

>> Ligue des champions: revivez Atlético-Manchester United (1-1)

Et contre le cours du jeu, c'est donc Manchester United qui est parvenu à égaliser sur un service de Bruno Fernandes converti par Elanga, déjà buteur contre Leeds le week-end dernier. Son premier but dans la reine des compétitions européennes. Malheureux, Griezmann a trouvé la barre dans la foulée (87e).

João Félix taille patron

Depuis son arrivée à l’Atlético pour plus de 120 millions d’euros à l'été 2019 en provenance du Benfica Lisbonne, João Félix a souvent alterné le bon et le moins bon. Le Wanda Metropolitano a eu droit à la meilleure version du Portugais ce mercredi. Sa qualité technique et sa faculté à conserver le ballon dans les petits espaces ont fait si mal à l’arrière garde mancunienne. Il a aussi assuré le premier pressing pour gêner les relances adverses, tout en multipliant les replis défensifs. Sa prestation a été saluée par le public, qui lui a offert une belle ovation à sa sortie à la 75e (remplacé par Antoine Griezmann). Il faut évidemment parler de son but, et du gros boulot de Renan Lodi. A la 7e, sur son côté gauche, le Brésilien a enroulé une merveille de centre vers son jeune coéquipier, qui a surgi pour couper la trajectoire du ballon au premier poteau d'une tête puissante avec l'aide du poteau. Un but à la Robin Van Persie.

Ronaldo transparent

Il était présenté comme le véritable cauchemar des Colchoneros. Mais à Madrid, la bête noire s’est transformée en agneau. Aligné en pointe, Cristiano Ronaldo a été parfaitement maîtrisé par Stefan Savic et José Maria Giménez. A la peine dans les duels, peu servi, il a passé une soirée très compliquée. Il a fallu attendre la 37e minute pour le voir tenter sa chance aux 20 mètres sur un tir passé très loin des buts de Jan Oblak. En seconde période, son coup franc a directement pris la direction des tribunes (80e). Devant le manque de maîtrise de son équipe, le sextuple Ballon d’or est aussi apparu particulièrement nerveux. On l’a vu se plaindre à plusieurs reprises auprès de l’arbitre. Attention toutefois à ne pas enterrer trop vite celui qui comptait avant ce déplacement 25 buts et 9 passes décisives en 35 matchs contre l’Atlético toutes compétitions confondues. Il faut se rappeler qu’en 2018-2019, les hommes de Diego Simeone l’avaient emporté 2-0 contre la Juve en huitième de finale aller de la C1, mais Ronaldo s'était réveillé au retour, avec un triplé pour éliminer l'Atlético (3-0).