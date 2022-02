Atlético-Manchester United: Cristiano Ronaldo prêt à dégainer (et chambrer) en terrain hostile

Cristiano Ronaldo revient dans un stade qui le déteste ce mercredi, lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre l’Atlético de Madrid et Manchester United (21h, sur RMC Sport 1). Nouvel épisode d'une histoire déjà dense entre CR7 et les Colchoneros.

Le Wanda Metropolitano va gronder ce mercredi, au cœur d’une saison sans grand frisson. L’Atlético de Madrid reçoit Manchester United en huitième de finale aller de la Ligue des champions (21h, sur RMC Sport). L’ivresse des soirées européennes est attendue. La furie aussi à l’évocation de Cristiano Ronaldo. Le Portugais fait son grand retour devant un public qui le déteste en raison de son passé au Real, le grand rival de la ville.

Des provocations...

Il y est déjà revenu à deux reprises dans la peau d’une équipe différente depuis son départ des Merengue en 2018. Et cela avait tourné au règlement de compte entres les fans de l’Atlético et le quintuple Ballon d’or. "CR7" avait retrouvé Madrid en février 2019 avec la Juventus en huitième de finale aller. Il avait été conspué et moqué après la défaite des Turinois (2-0). Le Portugais avait répondu ironiquement en levant les cinq doigts de la main pour rappeler son nombre de victoires dans la compétition avant de faire le signe "zéro" pour renvoyer au nombre de titres des Colchoneros.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les 8es de finale de la Ligue des champions

Sa réponse fut encore plus cinglante quelques semaines plus tard avec un triplé au retour qui avait éliminé ses meilleurs ennemis. Il avait célébré sa performance en positionnant ses mains devant son entrejambes, mimant la célébration de Simeone lors de l’aller. Ronaldo avait de nouveau croisé la route de l’Atlético la saison suivante (2-2). Là encore, le climat avait été hostile. Et là encore, Ronaldo en s’était nourri. Il avait adressé un geste de la main au public, comme pour signifier que ses hôtes avaient eu peur quelques instants après avoir fait parcourir un gros frisson sur une action magnifique. Il avait brièvement expliqué sa réaction de manière tout aussi provocatrice. "Apprenez, vous devez apprendre", avait-il lancé.

... et quatre triplés pour 25 buts en 35 matchs

Derrière les gestes et petites provocations, Ronaldo brille contre l’Atlético. Il a marqué 25 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues contre les Colchoneros, deuxième adversaire contre lequel il a le plus marqué (derrière Séville). Il a d’ailleurs signé quatre de ses 48 triplés contre le club madrilène, dont deux en Ligue des champions. Aucun autre joueur n’a effectué plus de hat-tricks contre un seul et même adversaire dans la compétition.

S’il est un peu décrié en Angleterre, le Portugais signe pourtant une saison consistante d’un point de vue statistique (15 buts en 29 matchs toutes compétitions confondues). Il signe même sa saison la plus prolifique en Ligue des champions (six buts) depuis l’exercice 2017/18 pour sa dernière année au Real Madrid (15). Le dernier joueur de Manchester United à avoir inscrit plus de buts lors d’une même édition de Ligue des champions était… Cristiano Ronaldo lui-même en 2007-2008 (huit buts) pour le dernier sacre en Ligue des champions des Red Devils. Un total qu’il compte bien faire gonfler pour éteindre les sifflets. "On peut clairement dire que certains de nos joueurs recevront un accueil compliqué, a souri Ralf Rangnick, manager des Red Devils. On ne leur déroulera pas le tapis rouge."