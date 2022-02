Ligue des champions: Joao Felix, Elanga, Haller… tous les buts de la soirée en vidéo

Le jeune Anthony Elanga a répondu à Joao Felix ce mercredi soir lors du 8e de finale de Ligue des champions entre l’Atlético de Madrid et Manchester United (1-1). Dans l’autre match de la soirée, le Benfica et l’Ajax sont repartis dos-à-dos (2-2), malgré le 11e but de Sébastien Haller dans la compétition.

Atlético-Manchester United 1-1

Les Colchoneros ont mené pendant presque toute la rencontre, mais ils ont finalement vu la victoire leur échapper à cause d'un jeune attaquant made in Manchester United. Anthony Elanga, 19 ans et formé au club, a permis aux Red Devils d'égaliser à la 80e minute, seulement cinq minutes après son entrée en jeu. Lancé en profondeur, l’ailier suédois n’a pas tremblé devant Oblak et a trompé le portier slovène d’une frappe croisée imparable. En tout début de rencontre, dans un Wanda Metropolitano bouillant et bien décidé à siffler Cristiano Ronaldo toute la soirée, les hommes de Diego Simeone avaient pourtant été mis sur orbite par une superbe tête plongeante de Joao Felix. Dans cette confrontation plus que jamais ouverte, tout reste à faire avant le match retour à Old Trafford, prévu le 15 mars prochain.

Benfica-Ajax 2-2

Pas de septième victoire en sept matchs de Ligue des champions cette saison pour l’Ajax Amsterdam. Après un sans-faute lors de la phase de groupes, ponctuée avec 18 points, les Néerlandais n’ont pas réussi à enchaîner sur la pelouse du Benfica. Dans cette rencontre, Sébastien Haller est passé par tous les états. Alors que Dusan Tadic avait ouvert le score, l’ancien attaquant de l’AJ Auxerre a permis aux Portugais d’égaliser en déviant un centre de Vertonghen dans ses cages.

Heureusement, l’international ivoirien s’est vite rattrapé en marquant trois minutes plus tard… et cette fois-ci dans le bon but. Au mental, le Benfica a réussi à arracher le match nul à la 72e grâce à Roman Yaremchuk, qui a célébré son but avec un symbole pro-ukraine.