Atlético: "Je n’étais pas bien mentalement", Griezmann se confie sur son passage à vide

Antoine Griezmann réalise un superbe début de saison en sortie de banc avec l’Atlético de Madrid. Auteur du but vainqueur ce mercredi contre Porto (2-1) en Ligue des champions, le Français est ensuite revenu sur son gros coup de moins bien en 2021-2022.

Paul Pogba et Karim Benzema blessés, Didier Deschamps aura besoin de s’appuyer sur d’autres leaders lors du rassemblement de l’équipe de France en Ligue des nations à la fin du mois de septembre. Et cela tombe, Antoine Griezmann retrouve la forme, l’efficacité et le sourire sous le maillot de l’Atlético de Madrid. Malgré un temps de jeu limité, pour des raisons contractuelles, le Français brille en supersub lorsque Diego Simeone fait appel à lui. Auteur du but de la victoire en Ligue des champions mercredi face à Porto (2-1), le champion du monde 2018 va mieux.

"Moi je suis là pour faire mon job, a d’abord sobrement réagi le sauveur madrilène au micro de Canal+. Et après voilà, le seul truc que je peux faire c’est de rentrer comme aujourd’hui, d’essayer de faire la différence et puis après on verra."

>> Tous les matchs de la Ligue des champions sont à voir via l’offre RMC Sport-beIN Sport

Griezmann: "J’ai eu un gros passage à vide"

Difficile d’en vouloir à Diego Simeone s’il préfère s’appuyer sur la doublette Morata-Joao Felix en ce début de saison en Liga et en Ligue des champions. Et pour cause, en 2021-2022, Antoine Griezmann a traversé une terrible période de disette de plusieurs mois avant de marquer pendant la préparation estivale. Un gros coup de mou assumé par le Français. Une période de doute désormais derrière lui.

"Je suis bien, je suis en pleine forme. Je me sens très bien physiquement avec les jambes. La présaison m’a fait énormément de bien, j’avais besoin de cela, a enchaîné le taulier de l’équipe de France. J’ai eu un gros passage à vide en fin de saison dernière où je n’étais pas, non plus, bien mentalement. Là cela va beaucoup mieux et je suis à fond. [Et dans la tête?] Parfait, je suis très bien et on l’a vu ce mercredi en entrant."

Auteur de trois buts en cinq matchs officiels cette saison, "Grizou" retrouve la confiance et la forme au meilleur des moments. A quelques semaines d’amorcer la préparation du Mondial 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre) avec les Bleus, l’attaquant de 31 ans enchaîne les grosses performances malgré un temps de jeu réduit. Une bonne nouvelle pour Didier Deschamps qui va rapidement avoir besoin de lui en sélection.