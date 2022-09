Ligue des champions: le Bayern plus fort que le Barça, l'OM et l’Atlético battus, le missile de Kudus... Les moments forts de la soirée en vidéo

Le coup de force des Bavarois, les Reds au forceps, la sensation Sporting… Voici ce qu’il faut retenir des sept matchs de la deuxième journée de la phase de groupes de Ligue des champions disputés mardi soir.

► Groupe C: le gros coup du Bayern face au Barça

C’était le choc des étoiles, entre deux des plus belles équipes du continent. Ce grand rendez-vous à l’accent très français (Upamecano, Pavard et Hernandez titulaires côté allemand, Koundé et Dembélé côté espagnol) a accouché d’un beau succès du Bayern Munich sur sa pelouse face au FC Barcelone (2-0). Pour son retour à l’Allianz Riviera, Robert Lewandowski a manqué de précision et symbolisé l'absence de réussite catalane. Les Allemands, en difficulté dans le premier acte, ont su faire le dos rond pour finalement frapper deux fois au retour des vestiaires, par Lucas Hernandez sur corner (51e) puis Leroy Sané d’une belle percée (54e). Avec deux succès en deux matchs, les Bavarois, qui ont perdu les Tricolores Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sur blessure, prennent la tête trois points devant les Catalans.

Ce groupe est passionnant puisque l’Inter Milan n’a pas eu trop de mal à se défaire du Viktoria Plzen à l’extérieur (0-2). Les hommes de Simone Inzaghi, avec Milan Skriniar en défense et Joaquin Correa préféré à Lautaro Martinez devant, se sont imposés grâce à un bon Edin Dzeko, buteur (20e) puis passeur décisif pour Denzel Dumfries (70e). Les Italiens prennent leurs trois premiers points et se relancent, là où les Tchèques, qui ont fini à dix après l’exclusion de Pavel Bucha (61e), enchaînent un deuxième revers d’affilée.

► Groupe D: l’OM prend du retard, le Sporting impressionnant

Le Sporting Portugal est peut-être la petite sensation de cette phase de poules. Au sein d’un groupe homogène, les hommes de Ruben Amorim, jeune entraîneur à la cote grandissante, ont fait tomber Tottenham (2-0) à José-Alvalade une semaine après avoir terrassé le vainqueur de la dernière Ligue Europa sur sa pelouse (0-3), l’Eintracht Francfort. Malgré un très bon Hugo Lloris, auteur de deux énormes parades (45e+2, 89e), les Lions ont fini par arracher un gros succès grâce à Paulinho sur corner (90e) puis Arthur Gomes d’un superbe numéro sur son tout premier ballon (90e+3). Le Sporting s’envole en tête et frappe un grand coup.

Un résultat qui ne fait pas vraiment les affaires de l’OM, qui recevait Francfort dans une ville de Marseille chauffée à blanc en avant-match. D’autant que les joueurs d’Igor Tudor ont chuté 0-1 dans leur antre face à des Allemands plus réalistes, buteurs sur leur première situation par Jesper Lindström avant la pause (43e). Sauvés par la barre en seconde période (54e), les Marseillais sont déjà à la traîne, bons derniers de leur poule avant de recevoir le Sporting.

► Groupe B: l’Atlético finit par tomber, Porto coule à domicile

Le contexte européen n’a rien changé du destin tourmenté d’Antoine Griezmann, remplaçant pour la septième fois de la saison avec l’Atlético de Madrid sur la pelouse du Bayern Leverkusen. Le Français est entré dans la dernière demi-heure pour tenter de libérer des Colchoneros trop timorés, mais ce sont ses partenaires qui ont fini par craquer en fin de match (2-0). Les Allemands, qui avaient déjà touché trois fois les poteaux d'Ivo Grbic, ont marqué par Robert Andrich (84e) et Moussa Diaby (87e). Gros coup d’arrêt pour les Espagnols, désormais devancés dans cette poule par leurs bourreaux du soir.

Pour le 50e match européen de Sergio Conceiçao, le FC Porto a concédé un bien mauvais résultat à domicile contre les Belges de Carl Hoefkens (0-4). Renversés par l’Atlético lors de la première journée (2-1), les Dragons ont coulé devant Ferran Jutglà, qui a obtenu puis transformé un penalty (15e), Kamal Sowah (47e), Andreas Skov Olsen (52e) et Antonio Nusa (89e). Ils concèdent pour la première fois de leur histoire quatre revers d’affilée en C1, et cherchent toujours leurs premiers points dans cette édition.

► Groupe A: Liverpool arrache la victoire face à l’Ajax

Sévèrement battu à Naples en ouverture (4-1), Liverpool devait se reprendre sous peine de se retrouver très vite sous pression dans cette poule. Accueillir l’Ajax Amsterdam, en très grande forme dans ce début de saison (7 victoires d’affilée), n’avait toutefois rien d’une partie de plaisir pour les Reds. Après sept matchs sans but, Mohamed Salah a marqué du gauche (17e) et mis fin à sa disette pour lancer les joueurs de Jürgen Klopp, terriblement saignants durant toute la partie. Acculés, les Ajacides s’en sont remis au talent de Mohammed Kudus pour égaliser d’un pétard pleine lucarne (27e). Mais héroïque, Liverpool est allé arracher in extremis une précieuse victoire grâce au coup de tête rageur de Joël Matip (89e). Les Reds se relancent avant Rangers-Naples mercredi soir (21 heures).

Tous les résultats de la soirée:

Viktoria Plzen 0-2 Inter Milan

Sporting Lisbonne 2-0 Tottenham

Bayer Leverkusen 2-0 Atléltico de Madrid

Bayern Munich 2-0 Barcelone

FC Porto 0-4 Club Bruges

Liverpool 2-1 Ajax Amsterdam

Marseille 0-1 Francfort