Barça-Bayern: Müller aurait voulu "marquer plus" au Camp Nou

Le Bayern Munich a fait parler sa supériorité sur la pelouse du FC Barcelone, mardi en Ligue des champions (0-3). Mais Thomas Müller, auteur de l’ouverture du score, estime que son équipe aurait pu s’imposer encore plus largement au Camp Nou.

Il en veut toujours plus. C’est l’un de ses traits de caractère depuis qu’il a débuté sa carrière professionnelle. Thomas Müller n’est jamais rassasié sur un terrain de foot. Pas même quand son équipe offre une démonstration dans l’antre du FC Barcelone. Pour son entrée en lice en Ligue des champions, le Bayern Munich s’est largement imposé mardi au Camp Nou (0-3). Avec une supériorité totale sur son adversaire, incapable de rivaliser. Müller s’est distingué en ouvrant le score avec un maximum de réussite. Mais à l’heure de commenter cette soirée réussie, l’attaquant allemand n’a pas manqué de relever les actions manquées par les siens en Catalogne.

"A partir de la moitié de la première période nous n'avons plus concédé grand-chose, on aurait pu marquer un but ou deux de plus, a réagi le champion du monde 2014 sur Amazon Prime Video. Mais on s'est fait plaisir. Barcelone est une équipe joueuse, et contre eux on a parfois un mètre ou deux d'espace en plus. Quand tu gagnes 3-0 à Barcelone pour le premier match de Ligue des champions, c'est un signal clair."

"Trop d’erreurs de concentration", pour Kimmich

Un constat partagé par Joshua Kimmich. Le milieu de terrain du Bayern a lui aussi noté quelques axes d’amélioration au terme d’un match pourtant sans grand suspense. "Nous avons été la meilleure équipe, même si notre premier but est un peu chanceux, sur un ballon dévié. Mais nous avons aussi fait trop d'erreurs de concentrations, perdu trop de ballons facilement. Mais la tendance est bonne, nous nous améliorons de match en match, et j'espère que ça va continuer".