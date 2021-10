Barça: Fati s’est fait passer un savon par Busquets après son énorme raté face à Kiev

Ansu Fati a reconnu s’être fait sermonner par Sergio Busquets pour avoir joué sa carte personnelle plutôt que passer le ballon au milieu de terrain en très bonne position pour marquer, mercredi face à Kiev (1-0) en Ligue des champions.

La gourmandise d’Ansu Fati (18 ans) lui a valu une petite remontée de bretelles, mercredi. Le jeune ailier du FC Barcelone s’est attiré les remontrances de Sergio Busquets, de 15 ans son ainé (33 ans), pour l’avoir oublié sur une action qui aurait pu permettre au FC Barcelone de faire le break face au Dynamo Kiev (1-0) en Ligue des champions.

Le virevoltant ailier avait bien commencé l’action en pressant le gardien adverse et frôlant le but casquette. Après un tacle de Memphis Depay, il a de nouveau eu l’occasion de conclure. Dos au but, il s’est alors lancé dans une série de jongles avant de tirer au-dessus… oubliant Sergio Busquets et Philippe Coutinho, seuls face au but vide.

"La prochaine fois j'essaierai de passer à Busi, sinon il voudra me tuer!"

"Busi (le surnom de Busquets, ndlr) m’a passé un savon sur cette action, a-t-il reconnu ce jeudi lors de la conférence presse officialisant sa prolongation avec le club catalan jusqu’en 2027. Je suis un attaquant, quand vous êtes dans la surface, vous ne pensez qu'au but. Je n'ai pas eu le temps de regarder et j'avais cette option pour la passer. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Ça ne finit pas bien, j'aurais peut-être dû regarder plus tôt, mais tu apprends de ça. Sur le terrain tu ne vois pas le geste du coach, mais maintenant je le sais et la prochaine fois j'essaierai de passer à Busi, sinon il voudra me tuer. Philippe, qui était là, aussi!"

Ansu Fati est entré à la pause à la place de Luuk de Jong, en grande difficulté en première période. Le FC Barcelone a signé sa première victoire de la saison en Ligue des champions et se relancer dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale (3e à une longueur du Benfica).