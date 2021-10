Manchester United: le message enflammé de Ronaldo après le succès renversant contre l’Atalanta

Au terme d’un match spectaculaire, Manchester United l’a emporté face à l’Atalanta Bergame, mercredi en Ligue des champions (3-2). Une victoire que Cristiano Ronaldo, auteur d'un nouveau but décisif, a célébrée avec un message euphorique sur les réseaux.

Il a surgi du ciel pour faire tomber la foudre. Tel un super-héros. Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois fait chavirer Old Trafford lors de la victoire de Manchester United face à l’Atalanta Bergame, mercredi en Ligue des champions (3-2). Avec sa détente vertigineuse et ses abdos d’acier, l’attaquant portugais a repris de la tête un centre de Luke Shaw à la 81e. De quoi faire basculer tout un club dans la liesse. Comme aux plus belles heures de Sir Alex Ferguson.

Une joie d’autant plus intense que les Red Devils ont dû s’arracher pour venir à bout des joueurs de Gian Piero Gasperini. Menés 2-0 à la pause, ils ont réussi à revenir grâce à une frappe placée de Marcus Rashford et une reprise opportuniste d’Harry Maguire. Avant que CR7 donne une tournure magique à la soirée.

"Nous n’abandonnons jamais"

Le quintuple Ballon d’or a d’ailleurs posté un message enflammé sur les réseaux après la rencontre: "Oui! Le théâtre des rêves est en feu! Nous sommes Man. United et nous nous n’abandonnons jamais! C’est Old Trafford!"

Depuis son grand retour cet été, Ronaldo a inscrit 6 buts en 9 apparitions. Il avait déjà arraché la victoire face à Villarreal, il y a trois semaines, en marquant à la 95e (2-1). Après ce nouveau succès dans le money time, Manchester United se retrouve seul en tête du groupe F. Une place de leader qu’il faudra défendre le 2 novembre en Lombardie, lors d’un nouveau duel face à l’Atalanta. En comptant plus que jamais sur son héros de 36 ans.