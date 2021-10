Manchester United: la petite phrase de Pogba interprétée comme un signe pour son avenir

Après la victoire contre l'Atalanta (3-2) en Ligue des champions, Paul Pogba a confié sa joie de jouer avec Manchester United et Cristiano Ronaldo. Des propos interprétés comme un petit signe d’ouverture pour une prolongation par certains médias.

Paul Pogba s’est contenté de 24 minutes de jeu, mercredi lors de la victoire renversante de Manchester United face à l’Atalanta Bergame (3-2). Mais son entrée a coïncidé avec la grosse réaction de son équipe, fantomatique et menée 2-0 à la mi-temps. Le milieu de terrain français, qui a remplacé Scott McTominay (66e), ne s’en est pas agacé.

Il a même confié sa joie de porter le maillot des Red Devils. Des propos aussitôt interprétés comme un appel du pied pour prolonger son contrat avec le club alors que celui-ci prend fin en juin prochain. C’est la lecture qu’en a fait le journaliste italien, Fabrizio Romano, même si l’interview d’après-match du champion du monde 2018 n’est pas aussi claire.

"J’aime jouer ici"

Interrogé sur le large sourire affiché à l’issue de la rencontre, Pogba s’est étonné de la question: "Je souris tout le temps, donc qu’est-ce que vous voulez dire?" "Vous prenez du plaisir à jouer ici?", précise le journaliste. "Je prends tout le temps du plaisir, donc j’aime jouer ici", répond le Français.

Il s’était montré un peu plus explicite quelques secondes plus tôt en soulignant la capacité de cet effectif à affronter plusieurs rendez-vous de taille lors des deux prochaines semaines avec des chocs contre Liverpool, Tottenham, Atalanta et Manchester City. "Bien sûr que je suis confiant, sinon je ne serai pas dans cet effectif, dans cette équipe, a-t-il déclaré. C’est un grand club. Si tu n’es pas confiant pour ça, tu n’as rien à faire ici."

Le milieu a aussi adressé un message d’admiration en direction de Cristiano Ronaldo. "Cristiano, c’est Cristiano, a-t-il confié. C’est un truc de Cristiano ce qu’il a fait aujourd’hui. C’est comme du déjà-vu. On parle de Cristiano Ronaldo, tout le monde sait, je n’ai pas besoin d’en dire plus sur lui. C’est un champion de classe mondiale il a été ballon d’or plusieurs années, c’est le meilleur du monde. Qu’est-ce que tu peux dire à son sujet? Respect et regarde le terrain."