Barça-PSG: bonne nouvelle pour Verratti, grosse discussion Pochettino-Kimpembe

Marco Verratti, absent des deux dernières feuilles de match du PSG après un coup reçu contre l'OM le 7 février dernier, a participé à l'intégralité de l'entraînement parisien, ce lundi soir. Mauricio Pochettino et Presnel Kimpembe ont également eu une groose discussion en fin de séance.

L'état de santé de Marco Verratti est toujours scruté de très près. Et, ce lundi soir, l'entraînement du PSG à 24 heures du choc contre le Barça (huitième de finale aller de Ligue des champions, mardi à 21h sur RMC Sport 1), a été plutôt rassurant : le milieu de terrain italien, absent des deux dernières feuilles de match après un coup reçu contre l'OM le 7 février dernier, a disputé l'intégralité de la séance avec ses coéquipiers.

Le milieu de terrain est donc disponible pour le match. En conférence de presse, juste avant l'entraînement, Mauricio Pochettino avait encore entretenu le flou. "Il faut avancer petit à petit, step by step, comme on dit en anglais, avec Marco Verratti. Il va s’entraîner aujourd’hui, la séance ne sera pas trop exigeante 24h avant le match, a lancé le coach du PSG. Les décisions que nous serons amenés à prendre après l’entraînement auront un impact. Tout le monde le verra demain, sur site."

Grosse discussion entre Pochettino et Kimpembe

Au micro de RMC Sport, l'Argentin Leandro Paredes s'est quant à lui montré confiant pour Marco Verratti. "Il va beaucoup mieux, a assuré le milieu de terrain parisien à notre micro. Le coup est passé. On espère qu’il se sentira bien pour le match de demain."

Autre fait marquant de cette séance d'entraînement à 24 heures du choc : la grosse discussion entre Mauricio Pochettino et Presnel Kimpembe à la fin de la séance. En revanche, le coach du PSG et son staff n'ont pas procédé à de mise en place tactique. Pourtant, en l'absence de Neymar et d'Angel Di Maria, tous les deux blessés pour cette rencontre de Ligue des champions, le shéma que va adopter Pochettino est au centre de toutes les attentions.

Comment le PSG va jouer sans deux de ses meilleurs éléments offensifs ? Pochettino va-t-il reconduire son 4-2-3-1 ? Contre Nice, samedi en Ligue 1 (victoire 2-1), le technicien argentin avait choisi de faire confiance à son système, avec notamment Julian Draxler en 10, Kylian Mbappé à gauche et Moise Kean à droite.