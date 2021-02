Barça-PSG: Verratti va "beaucoup mieux" selon Paredes

L’Argentin Leandro Paredes est plutôt confiant concernant la présence de Marco Verratti sur le terrain au coup d’envoi du match contre le Barça, ce mardi (21h) en Ligue des champions. Les Parisiens vont se rendre au Camp Nou dans le cadre des huitièmes de finale aller de la compétition.

Le PSG pourra-t-il compter sur sa meilleure arme au milieu de terrain, contre le Barça ? Il semblerait que oui, mais l’entraîneur du club de la capitale Mauricio Pochettino n’a pas été définitif sur le sujet en conférence de presse.

Le technicien argentin a souhaité se laisser le temps d’un dernier entraînement pour prendre une décision concernant la titularisation de Marco Verratti en Ligue des champions, ce mardi (21h). Ménagé mercredi en Coupe de France à Caen, puis samedi contre Nice en Ligue 1, l’Italien s’est entraîné samedi malgré "une petite douleur".

Indispensable au milieu parisien

Le "petit hibou" se remet encore d’un gros coup reçu à une hanche contre Marseille. Mais l’évolution de cette blessure est positive, à en croire l’Argentin Leandro Paredes, qui pourrait constituer avec Verratti un double pivot contre le Barça. "Il va beaucoup mieux, a assuré l'Argentin au micro de RMC Sport. Le coup est passé. On espère qu’il se sentira bien pour le match de demain."

Cadre indispensable de l'équipe parisienne, sa présence est d'autant plus cruciale contre le Barça que Pochettino aura besoin de sa créativité, peut-être même dans un rôle plus avancé de faux numéro 10, pour compenser l'absence préjudiciable des superstars Neymar (adducteur) et Angel Di Maria (cuisse), souvent décisifs dans les trente derniers mètres adverses quand le niveau s'élève.