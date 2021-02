Barça-PSG: la presse européenne salue un "Mbappé de légende"

Héros du huitième de finale aller de Ligue des champions ce mardi entre le FC Barcelone et le PSG (1-4), Kylian Mbappé a été unanimement salué par la presse européenne.

Kylian Mbappé a signé mardi soir une prestation historique au Camp Nou. Auteur d'un triplé lors du huitième de finale aller de Ligue des champions sur le terrain du FC Barcelone (1-4), l'attaquant du PSG s'est forcément attiré les louanges de la presse européenne.

"Messi? Non! Le vrai phénomène est Mbappé: triplé! Et le PSG détruit le Barça", lance ainsi ce mercredi matin la Gazzetta dello Sport, quotidien sportif italien de référence. "Un Mbappé de légende" titre de son côté Tuttosport, autre journal transalpin. "Mbappé tire sur Messi" avance de son côté Bild en Allemagne alors que la presse belge, à l'image de la Dernière Heure, salue "la machine" Mbappé.

Du côté de la presse britannique comme le souligne la BBC, Kylian Mbappé "a volé la vedette" à tous les acteurs de la rencontre. Plusieurs joueurs, dont Marcus Rashford (Manchester United) ou Jadon Sancho (Borussia Dortmund) n'ont pas hésité d'ailleurs à féliciter publiquement le triple buteur. Consultant de référence en Angleterre, Rio Ferdinand a estimé lui que Mbappé "prendra le trône" prochainement laissé vacant par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Comparé à Ronaldo par ESPN, Kylian Mbappé a été "atomique" selon l'Equipe ce mercredi, qui titre sur les "Galactiques" du PSG. "Si après ça, le PSG ne se qualifie pas pour les quarts de finale de la Ligue des champions il faudra vraiment envisager d'arrêter le football", lance ainsi le quotidien français.

"L'ouragan Mbappé"

A seulement 22 ans, Kylian Mbappé a signé un triplé historique au Camp Nou. Depuis Andreï Chevtchenko en 1997, aucun autre joueur n'avait réussi une telle performance en Ligue des champions. De quoi susciter forcément l'admiration de la presse espagnole.

"Mbappé est passé par le Camp Nou et l'a ravagé comme un ouragan, avec une exhibition historique, de celles qui restent gravées dans les mémoires pour toujours", écrit le quotidien madrilène Marca. "Neymar et Di Maria n'ont pas manqué au PSG, mené par un Kylian imparable et un Verratti colossal". Quant au Barça, "il est à des années-lumière des grands dominateurs du continent, une fois de plus humilié en Ligue des Champions", estime Marca.

"Mbappé châtie un Barça apeuré", titre le quotidien barcelonais Mundo Deportivo. "Enième déroute européenne. Le Barça reste très, très loin du niveau exigé pour la Champions", assène-t-il.

L'autre quotidien sportif barcelonais, Sport, juge lui aussi que, "pulvérisé par le PSG", le Barça "a encore gravement dérapé en Europe face à un rival au sein duquel Mbappé s'est avéré un géant incontrôlable".

"A nouveau, l'équipe de Koeman s'est fracassée de manière retentissante face à une de ces équipes qui, avant, l'impressionnait, et qui maintenant la terrorisent, la soumettent et la détruisent, lui montrant un miroir qui reflète son image de décrépitude qui n'est pas nouvelle, mais qui vient de loin", critique de son côté le quotidien madrilène As.