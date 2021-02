Barça-PSG: le triplé de Mbappé enflamme le monde du foot et la presse espagnole

Auteur d'un triplé mardi soir lors de Barça-PSG en Ligue des champions (1-4), l'attaquant parisien Kylian Mbappé a impressionné tous les observateurs et les médias étrangers, notamment en Espagne.

"Kylian Mbappé est-il déjà le meilleur joueur du monde?" La question n'est pas posée par un supporter parisien un peu trop euphorique après la victoire du PSG au Barça mardi soir en Ligue des champions (4-1), mais par l'émission "El Transistor", sur la radio radio espagnole Onda Cero. Au premier degré.

Auteur d'un triplé mardi soir au Camp Nou, l'attaquant français a impressionné les réseaux sociaux sociaux et les obervateurs du monde entier. Notamment de l'autre côté des Pyrénées.

"Je ne vois plus le PSG laisser partir Mbappé désormais, a observé l'ancien attaquant argentin Jorge Valdano, justement au micro d'Onda Cero. Même pour faire venir Messi. Ce soir, Mbappé a bouleversé l'échelle des valeurs." Le célèbre talk-show El Chiringuito, avant de massacrer le club catalan, s'est également attardé sur la performance du joueur français: "Mbappé a refait le portrait du Barça", titrait le programme.

A la Une de la presse catalane... et madrilène

Pour la chaîne Movistar, "les légendes footballistiques se bâtissent dans de telles soirées". Et Mbappé a sans doute nourri un peu plus la sienne.

La presse catalane, Mundo Deportivo en premier, a également souligné la masterclass du numéro 7 parisien. "Le 4-1 dit tout: le PSG a été supérieur avec et sans la balle, et individuellement, Verratti et Mbappé méritent un 10", écrit l'analyste Lobo Carrasco.

Bourreau du Barça, et donc héros de la soirée à Madrid, Kylian Mbappé est également à la Une des deux quotidiens pro-Real. "L'Ouragan Mbappé", titre As. "Mbappé explose le Barça", rajoute Marca.

Chez les observateurs anglophones, on alterne entre louanges et détournements. Le flagrant tirage de maillot de Gerard Piqué, pris de vitesse par la fusée tricolore, est allègrement relayé. D'ailleurs, ESPN ose une comparaison avec le Brésilien Ronaldo, du temps de sa splendeur.

Pour Sky Sports, outre-Manche, Mbappé a "démoli" le Barça. Pour la BBC, le triple buteur a "volé la vedette" à tous les autres acteurs de la rencontre. Il a également marqué les esprits de ses pairs, puisque les internationaux anglais Jadon Sancho (Dortmund) et Marcus Rashford (Manchester United), pour ne citer qu'eux, y sont allés de leur petit message de félicitations.