Barça-PSG: Neymar s'est régalé sur les réseaux sociaux devant le show Mbappé

Absent en raison de sa blessure aux adducteurs, Neymar a commenté sur les réseaux sociaux la victoire 4-1 du PSG sur la pelouse du Barça. Et la star brésilienne a félicité Kylian Mbappé et Leandro Paredes.

Très loquace sur le web ces derniers temps, Neymar Jr n'a pas délaissé son smartphone pendant la victoire 4-1 du PSG contre le Barça. Privé de ce huitième de finale aller de Ligue des champions (en exclusivité sur RMC Sport 1), à cause de sa blessure aux adducteurs contractée la semaine passée en Coupe de France, le Brésilien a commenté la rencontre (et l'avant-match) sur les réseaux sociaux.

Avant le coup d'envoi, Neymar avait d'abord exprimé sa frustration de ne pas pouvoir être avec ses coéquipiers, en disant notamment que ce match faisait partie de son "top 3" de ceux qu'il aurait aimé disputer. En réponse à un tweet du compte du PSG dédié au Brésil, il a ensuite fait part de son impatience à voir le rendez-vous débuter. Avant de se prendre en photo devant sa télévision, tout en étant en train de soigner sa jambe blessée.

Une fois le match lancé, il n'a pas manqué de partager sa joie sur le but égalisateur du Paris Saint-Germain, marqué d'une frappe forte au premier poteau par Kylian Mbappé (33e). Une satisfaction que le numéro 10 a exprimé avec un tweet que l'on pourrait traduire par: "But, bordel !"

Un tweet contre l'arbitrage effacé

Avant ce but parisien, Neymar avait toutefois déjà pris la parole pendant ce match. Mais il l'a fait dans un tweet désormais indisponible, étant donné qu'il l'a effacé après seulement quelques minutes. Or, celui-ci n'était autre qu'une critique de la décision de l'arbitre néerlandais Björn Kuipers d'accorder le penalty transformé par Lionel Messi.

"Quelle blague ce penalty", a ainsi écrit Neymar, avec plusieurs emojis rieurs. Mais au moment d'appuyer sur le bouton "Tweeter", sans doute n'avait-il pas encore vu le ralenti supplémentaire diffusé sur RMC Sport. Celui-ci a montré que Frenkie De Jong avait bien été fauché par Layvin Kurzawa dans la surface parisienne, et donc que le penalty était bel et bien légitime. À moins tout simplement que Neymar ait supprimé pour s'épargner une controverse de plus.

Le tweet de Neymar effacé pendant Barça-PSG, le 16 février 2021 © RMC Sport

Puis en fin de match, Neymar a applaudi le triplé de Kylian Mbappé (32e, 65e, 85e). "Hat-trick de mon gars", a-t-il notamment écrit, avant d'encenser aussi Leandro Paredes. "Quel match de l'équipe, tous excellents. Paredes, un monstre, un crack".