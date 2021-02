Barça-PSG: Pochettino garde le suspense pour Verratti

En conférence de presse, à la veille du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Barça, Mauricio Pochettino a entretenu le flou concernant sa volonté de titulariser Marco Verratti ce mardi (21h).

La partie de poker menteur a débuté. L’Italien Marco Verratti, présent dans le groupe parisien pour le voyage en Catalogne, est espéré sur le terrain ce mardi contre le Barça, mais son entraîneur a entretenu le flou en conférence de presse, concernant sa probable titularisation. Mauricio Pochettino espère pouvoir compter sur lui contre au Camp Nou, en 8e de finale aller de la Ligue des champions, mais le technicien argentin n’était pas capable de le garantir. Peut-être qu’il n’en avait pas l’intention non plus.

Verratti s'est entraîné samedi

"Il faut avancer petit à petit, step by step, comme on dit en anglais, avec Marco Verratti, a-t-il expliqué en conférence de presse. Il va s’entraîner aujourd’hui, la séance ne sera pas trop exigeante 24h avant le match. Nous avons une stratégie, un plan de jeu qui va aussi dépendre des joueurs qui seront disponibles. Les décisions que nous serons amenés à prendre après l’entraînement auront un impact. Tout le monde le verra demain, sur site."

Ménagé mercredi en Coupe de France à Caen (1-0) puis samedi contre Nice (2-1) en Ligue 1, le milieu italien se remet d'un gros coup reçu à une hanche contre Marseille. Il s'est néanmoins entraîné samedi, malgré "une petite douleur". Cadre indispensable de l'équipe parisienne, sa présence est d'autant plus cruciale que Pochettino aura besoin de sa créativité, peut-être dans un rôle plus avancé, pour compenser l'absence des superstars Neymar (adducteur) et Angel Di Maria (cuisse).