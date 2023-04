Bayern-Manchester City: les images de la célébration "chut" d'Erling Haaland

Erling Haaland a fait le signe "chut" en direction des supporters bavarois pour célébrer son but inscrit avec Manchester City contre le Bayern Munich (1-1), mercredi soir en quarts de finale retour de Ligue des champions.

Il n'avait jamais battu le Bayern Munich avec le Borussia Dortmund. Alors lorsqu'il a ouvert le score mercredi soir (1-1) pour Manchester City à l'Allianz Arena, en sachant pertinemment que ce but scellerait le sort du club bavarois dans ces quarts de finale de la Ligue des champions, Erling Haaland ne s'est pas retenu.

Comme le montre une caméra isolée dévoilée par RMC Sport, l'attaquant norvégien a fait un signe "chut" aux supporters allemands pour célébrer son but à la 57e minute. Ce qui a évidemment renforcé la bronca du public à son encontre.

Sept matchs avec le Borussia, sept défaites

Assisté par Kevin De Bruyne, ce but était le 7e de sa carrière contre le Bayern Munich. Il avait déjà marqué lors du quart de finale aller, à l'Etihad Stadium, mais aussi à cinq reprises avec le Borussia Dorrtmund entre 2020 et 2022. Pour autant, ses performances n'ont pas empêché le BVB de perdre les cinq matchs de Bundesliga et deux de Supercoupes d'Allemagne auxquels il a pris part.

Erling Haaland, 22 ans, compte 48 buts et 6 passes décisives en 41 matchs cette saison avec Manchester City. Il est l'actuel meilleur buteur de cette édition 2022-2023 de la Ligue des champions avec huit réalisations.