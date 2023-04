Bayern-Manchester City: Tuchel n'en veut pas à Upamecano pour sa boulette... mais l'invite à ne pas recommencer

Malgré ses critiques formulées la semaine passée après la défaite 3-0 contre Manchester City, Thomas Tuchel a assuré maintenir sa confiance à l'égard de Dayot Upamecano, avant le quart de finale retour de Ligue des champions sur le terrain du Bayern Munich (mercredi, 21h sur RMC Sport 1).

Sauf changement de dernière minute, Dayot Upamecano sera bien titulaire avec le Bayern Munich pour le quart de finale retour de Ligue des champions contre Manchester City (mercredi 21h). Le défenseur français avait pourtant été explicitement critiqué par Thomas Tuchel au terme du match aller perdu 3-0 par les Bavarois. Mais en conférence de presse mardi, à la veille de la revanche, l'entraîneur allemand a fait savoir que ses reproches ne remettaient pas en cause la confiance accordée au vice-champion du monde français.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder les meilleurs matchs de Ligue des champions

"On a confiance en lui"

"Je ne pense pas que le duel avec Haaland était le problème, mais c'était plutôt la prise de décisions, surtout quand on avait le ballon, (...) et la gestion des risques. Il peut s'améliorer, il doit le faire et il le sait. Tu ne peux pas faire des erreurs comme ça, surtout contre City. Mais après un tel match, ça n'a pas de sens de le pointer du doigt et de blâmer une seule personne. On est ensemble. On aide les joueurs", a déclaré Thomas Tuchel.

Lors du nul 1-1 contre Hoffenheim, quatre jours après le revers à Manchester, Dayot Upamecano était titulaire avec Matthijs De Ligt. "On l'a fait jouer dans le dernier match pour lui montrer notre confiance. Il n'y a pas d'autres plans. On est avec lui. Il est toujours jeune et plein de potentiel", a ajouté Thomas Tuchel. Sans manquer de rappeler son niveau d'exigence: "En quarts de finale, c'est le moment de jouer sans faire d'erreur. C'est ce qu'on veut, et on a confiance en lui".

Par ailleurs, Thomas Tuchel s'est de nouveau exprimé sur l'altercation entre Sadio Mané et Leroy Sané: "La situation est réglée, nous devons maintenant regarder vers l'avant et concentrer l'énergie positive. (...) Sadio sera présent dans le groupe. Nous verrons demain s'il sera titulaire ou non".