Ligue des champions: Coman voit le Bayern Munich "toujours favori"

Après la démonstration du Bayern Munich sur la pelouse de Benfica, mercredi à Lisbonne (4-0), Kingsley Coman a affiché ses ambitions. L’ailier français, de retour comme titulaire, fait de son équipe la mieux armée pour remporter la Ligue des champions.

Douze buts inscrits, aucun encaissé. Au terme des trois premières journées, le Bayern Munich impressionne en Ligue des champions. Les joueurs de Julian Nagelsmann ont étrillé le Barça au Camp Nou (3-0), avant de surclasser le Dynamo Kiev (5-0) et de punir Benfica dans son antre (4-0). Avec une moyenne de quatre buts par match, les champions d’Allemagne, largement en tête du groupe E, avancent en mode rouleau-compresseur. A l’image de leur dernière démonstration, mercredi à Lisbonne.

"C’était un très bon match, avec une très bonne équipe en face. On a tout donné depuis le début et à la fin, on a gagné. C’est le plus important, a réagi Kingsley Coman sur beIN SPORT après la rencontre. Je pense que le résultat est juste. On a eu beaucoup d’occasions. Ils en eu aussi, mais on a poussé tout le match et on en a profité quand ils ont peu lâché."

"On va tout donner pour la gagner"

Avec 66% de possession et 21 tirs tentés, les coéquipiers de Leroy Sané, auteur d’un doublé, n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires portugais, dépassés au stade de la Luz. Coman en a profité pour retrouver une place de titulaire pour la première fois depuis la Supercoupe d’Allemagne remportée mi-août face à Dortmund (3-1). Touché au mollet, puis opéré du cœur le mois dernier afin de corriger une arythmie cardiaque, l’ailier des Bleus (34 sélections, 5 buts) a très peu joué cette saison. Seulement 207 minutes, réparties en 6 apparitions. Sans se montrer décisif.

Ça n’empêche pas le natif de Paris de se montrer très ambitieux. Au point de faire de son équipe (également en tête de la Bundesliga) la mieux armée pour soulever la C1 le 28 mai 2022 à Saint-Pétersbourg. "Dans notre tête, on est toujours favoris, souffle Coman. On veut toujours la gagner. Ce qui est sûr, c’est qu’on va tout donner pour gagner. Mais on sait que ce n’est vraiment pas facile".