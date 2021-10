Bayern: Lucas Hernandez pourrait purger sa peine en Allemagne

Selon Bild, Lucas Hernandez pourrait purger sa peine de prison en Allemagne, à partir du 28 octobre. Il espère encore y échapper mais pourrait s’entraîner la journée avant de dormir en détention.

Lucas Hernandez (25 ans) s’est présenté plus tôt que prévu devant la justice espagnole. Convoqué mardi, il s’est rendu lundi devant le tribunal de supérieur de justice de Madrid (TSJ) pour se voir notifier son ordonnance d’incarcération. Le défenseur du Bayern a jusqu’au 28 octobre pour entrer volontairement en prison sauf si son recours est accepté à temps à lui permet d’éviter l’incarcération.

Le joueur a été condamné à six mois de prison en 2018 pour non-respect d'un ordre d'éloignement. Celui-ci avait prononcé en février 2017 contre Hernandez et sa compagne pour violences domestiques (le couple avait alors été condamnée à six mois d'éloignement mutuel pour violences domestiques et 31 jours de travaux d'intérêt généraux).

Selon Bild, le Français s’est rendu un jour plus tôt en Espagne pour éviter le battage médiatique mais aussi dans une stratégie visant à éviter la case prison. Hernandez a déposé un nouveau recours auprès de la section 26 du tribunal régional de Madrid. Le premier a été rejeté par le tribunal correctionnel de rang inférieur. L’international français espère son acquittement avant le 28 octobre. S'il n'y a pas de jugement d'ici là, il devra commencer sa détention.

Entraînement la journée, prison le soir?

Selon le tabloïd allemand, il pourrait alors purger sa peine en Allemagne à condition qu’il y réside. Le champion du monde 2018 pourrait s’entraîner la journée avant de dormir en détention le soir. Un traitement expérimenté par l’ancien patron du club, Uli Hoeness, lors de la dernière partie de la peine qu’il purgeait pour fraude fiscale.

>> Abonnez-vous pour regarder la Ligue des champions avec le pack Sport RMC Sport + beIN Sports

En attendant, Lucas Hernandez a été retenu pour le match de Ligue des champions du Bayern sur le terrain de Benfica (21h), ce mercredi. Il devrait participer à cette rencontre, comme il l’a fait de manière remarquée la semaine dernière face au Bayer Leverkusen.