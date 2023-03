Bayern-PSG: dans quel état va jouer Marquinhos, qui ressent toujours des douleurs aux côtes?

Marquinhos (28 ans), capitaine du PSG, s’est levé avec des douleurs aux côtes ce mercredi matin laissant planer le doute sur son état de forme pour le choc face au Bayern dans la soirée (21h, sur RMC Sport 1), en 8e de finale retour de la Ligue des champions.

Marquinhos (28 ans) s'est levé avec des douleurs au niveau des côtes, ce mercredi matin à Munich. Son état physique interroge à quelques heures du choc contre le Bayern en huitième de finale retour de la Ligue des champions (21h, sur RMC Sport 1). Le défenseur et capitaine, touché contre Nantes samedi dernier, fera tout pour démarrer le match. Il a participé à toute la séance mardi soir même s'il avait une gêne.

Sa titularisation n'est pas remise en question... pour le moment

Ses sensations à l'échauffement seront observées de près par le staff tout comme ses premières courses. Pour le moment, sa titularisation n'est pas remise en question mais Nordi Mukiele (25 ans) pourrait le suppléer s'il était finalement trop juste. Le Français évoluait d'ailleurs axe droit de la défense mardi lors d'une opposition à l'entraînement.

L’international français (une sélection), qui souffre du tendon d’Achille et ne s’est pas entraîné lundi, est apte. Il était titulaire lors des deux derniers matchs parisiens à Marseille (0-3) et face à Nantes (4-2) comme latéral droit en l’absence d’Achraf Hakimi, blessé. Le Marocain devrait retrouver sa place dans le couloir sur le terrain de l’Allianz Arena. Il n’a plus joué depuis le match aller face au Bayern (0-1) le 14 février dernier. Après sa mise en examen pour viol, l’état psychologique de l’international marocain peut poser question.

Si Christophe Galtier a tenté de brouiller un peu les cartes mardi, il devrait reconduire son 5-3-2 pour tenter d’inverser la tendance après la défaite au match aller (0-1). La défense centrale devrait être composée de Marquinhos, Sergio Ramos et Danilo Pereira à moins d’un coup dur pour le Brésilien.

"Mukiele va mieux, confiait Galtier en conférence de presse mardi. On lui a marché sur le tendon, il était un peu ouvert. Mais il va mieux. Hakimi va aussi s'entraîner normalement. Je prendrai ma décision après la séance. Marquinhos doit aussi s'entraîner normalement. On fera le bilan à la fin de la séance. Mais il me semble que les trois joueurs sont compétitifs pour demain (ce mercredi)."