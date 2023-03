Bayern-PSG: bonne nouvelle, Marquinhos, Hakimi et Mukiele sont "disponibles" selon Galtier

Christophe Galtier a confirmé ce mardi au micro de RMC Sport qu'il devrait bien compter sur la présence de Marquinhos, Achraf Hakimi et Nordi Mukiele pour le huitième de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern en Allemagne. Malgré des pépins physiques récents, les trois défenseurs seront aptes à jouer selon l'entraîneur francilien.

Paris devra absolument l'emporter contre le Bayern Munich ce mercredi en Ligue des champions (dès 21h sur RMC Sport 1). Bonne nouvelle pour le PSG, Christophe Galtier pourra aligner une grosse équipe malgré les absences de Neymar et Presnel Kimpembe. Malgré des blessures récentes, trois défenseurs seront capables de tenir leur place pour lors du huitième retour à l'Allianz Arena: Marquinhos, Achraf Hakimi et Nordi Mukiele. Une information confirmée l'entraîneur parisien à la veille de la rencontre lors de son passage au micro de RMC Sport.

"Les trois joueurs, que cela soit Marquinhos qui va s'entraîner tout à l'heure, Nordi Mukiele ou Achraf Hakimi sont disponibles, a assuré le technicien en marge de sa conférence de presse d'avant-match. Je ferai mon choix après l'entraînement, évidemment en fonction des ressentis des uns et des autres. Mais il ne devrait pas y avoir de souci de ce côte-là."

Galtier décidera après l'entraînement

Dans un secteur défensif où le PSG a parfois montré quelques faiblesses cette saison en Ligue 1 et en Ligue des champions, la disponibilité de ces trois joueurs va constituer un vrai plus pour l'équipe. "Nordi Mukiele va mieux. On lui a marché sur le tendon, il était un peu ouvert. Mais il va mieux, a ensuite précisé Christophe Galtier face à la presse. Achraf Hakimi va aussi s'entraîner normalement."

Et l'entraîneur parisien de conclure sur la gestion physique de son groupe: "Je prendrai ma décision après la séance. Marquinhos doit aussi s'entraîner normalement. On fera le bilan à la fin de la séance. Mais il me semble que les trois joueurs sont compétitifs pour mercredi."

Sauf problème de dernière minute, Marquinhos devrait accompagner Sergio Ramos et Danilo Pereira dans la défense à trois devant Gianluigi Donnarumma. Achraf Hakimi et Nordi Mukiele, eux, devraient être mis en concurrence pour une place de titulaire au poste de piston dans le couloir droit. A l'aller, le Marocain avait débuté avant d'être remplacé dès la mi-temps en raison d'une gêne musculaire alors que l'international français (une sélection) était forfait.