Bayern-PSG: Galtier, les joueurs... qui est responsable du fiasco parisien?

Sorti par un Bayern qui n'aura que peu tremblé mercredi soir, le PSG a connu une cinquième élimination en huitième de finale sur les sept dernières éditions de la Ligue des champions. Comment expliquer un tel échec? Si Christophe Galtier est pointé du doigt et fragilisé, Luis Campos n'est pas non plus épargné par les critiques.

Comment expliquer la nouvelle désillusion parisienne et cette élimination par le Bayern Munich dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions? Quand ça ne va pas, au PSG comme ailleurs, les regards se tournent vers le coach. Première interrogation: Christophe Galtier aurait-il pu mieux gérer les blessés?

Marquinhos pas apte

Au coup d’envoi, Marquinhos n’était pas opérationnel et, en interne, tout le monde savait qu’il n’avait que très peu de chance d’aller au bout des 45 premières minutes à cause de ses douleurs au niveau des côtes. D’ailleurs, dès mercredi matin, on expliquait sur RMC Sport que l’échauffement d’avant-match allait être déterminant pour lui. Marquinhos voulait absolument jouer. Il n'aura tenu que 36 minutes. C'est alors Nordi Mukiele qui a pris sa place... qui est sorti dès la pause. Lui non plus ne pouvait pas tenir, touché au tendon d’Achille. C’est donc El Chadaille Bitshiabu, 17 ans, 11 matchs en pro, qui a fait son entrée. Aurait-il dû commencer le match? A-t-il été préparé depuis le début de la saison pour pouvoir répondre aux exigences de la Ligue des champions? Toutes ces questions restent en suspens. A l’image du trio Verratti-Ruiz-Vitinha, les joueurs parisiens n’ont pas été à la hauteur de ce rendez-vous.

Deuxième point d’interrogation: la gestion tactique du match. Les Bavarois ont réussi à isoler Kylian Mbappé, l’arme principale du PSG. Face à cette situation, Christophe Galtier n’a pas donné l’impression d'être proactif: il a même semblé subir la situation. Peut-être parce qu’il manquait de solutions sur le banc. Les nombreux blessés ne l’ont pas aidé dans ce domaine.

A l’issue du match, il y avait de la colère et beaucoup de frustration dans le vestiaire parisien. Christophe Galtier a parlé à ses joueurs, en disant en substance que s’il n’y avait pas de réaction très vite tout le monde serait en grande difficulté. A l'arrivée, la déception dans les rangs des Parisiens.

A quelles conséquences faut-il s'attendre?

Les éliminations en Ligues des champions créent (trop) souvent des traumatismes à Paris. Elles s’accompagnent parfois de changements. Une des premières conséquences de ce résultat, c’est que l’entraîneur Christophe Galtier est très fragilisé. Son départ n’est pas acté à ce jour... mais rien ne dit qu’il sera sur le banc la saison prochaine. Des coachs ont déjà été sondés de manière informelle ces derniers semaines. RMC Sport évoquait il y a quelques semaines la piste Thomas Tuchel. Mais ce n'est pas la seule.

En Espagne, on évoquait ce jeudi une réunion au sommet avec le président du club Nasser Al-Khelaïfi et sa volonté supposée de se séparer de son entraineur. Selon nos informations, cette réunion n’a pas eu lieu, en tout cas pas aujourd’hui. D'autant qu'un autre homme devra aussi rendre des comptes: Luis Campos, dont le recrutement sur les deux derniers mercatos est très critiqué. La différence entre les bancs de touche du Bayern et du PSG mercredi soir n’a échappé à personne. S’il reste au PSG, après deux mercatos manqués, le conseiller sportif sera observé de très près cet été. Mercredi soir, Nasser Al-Khelaïfi avait la tête des mauvais jours. Il n’a pas souhaité s’exprimer devant la presse alors qu’il le fait régulièrement les soirs d’éliminations ou de qualifications. Le patron du PSG est passé en zone mixte regard noire et le visage fermé. Sa prochaine prise de parole sera très attendue.