Bayern-PSG: "Il faudra un grand Donnarumma", Dugarry livre les clés de la qualification parisienne

Le PSG se déplace sur la pelouse du Bayern Munich, ce mercredi, en 8e de finale retour de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1). Après avoir perdu à l’aller (0-1), les Parisiens devront l’emporter à l’Allianz Arena. Et pour Christophe Dugarry, leur succès dépendra en bonne partie de la performance de Gianluigi Donnarumma.

Sa mauvaise appréciation a coûté cher il y a trois semaines. Alors que la reprise de Kingsley Coman lui arrivait droit dessus en début de seconde période, Gianluigi Donnarumma s’est jeté au sol, laissant passer le ballon sous son corps… L’erreur du gardien italien, qui s’est ensuite rattrapé en effectuant plusieurs arrêts spectaculaires, a permis au Bayern Munich de l’emporter 1-0 au Parc des Princes, en 8e de finale aller de la Ligue des champions. De quoi mettre le PSG dans une position inconfortable avant le match retour, qui aura lieu ce mercredi à l’Allianz Arena (21h sur RMC Sport 1). Les champions de France doivent désormais l’emporter en Bavière pour espérer atteindre les quarts de finale.

"Ils ont besoin d’un grand Mbappé et surtout d’un grand gardien. S’ils ont ces deux-là, je pense qu’ils peuvent se qualifier, estime Christophe Dugarry, qui sera de retour sur RMC ce jeudi dans Rothen s’enflamme. Certains pensent que Mbappé suffira pour gagner ce match. Sincèrement, c’est possible, mais il faudra aussi que Donnarumma soit bien meilleur que lors de ses dernières prestations."

"Il sera tout aussi important que Mbappé"

Le champion du monde 1998, qui interviendra une fois par semaine sur notre antenne avec Jérôme Rothen et son équipe, s’attend à un combat difficile pour Paris. "Par rapport aux blessés et à ses caractéristiques, je pense que le PSG va subir, va concéder des occasions et fera tout pour s’en procurer en contre-attaque avec la vitesse de Mbappé et la vision de Messi, prédit Dugarry. La façon de jouer va être très simple, avec un milieu renforcé et cinq derrière. Ils vont jouer très bas et subir des situations. Ils n’ont pas une grande possibilité d’avoir la maîtrise sur le jeu ou la possession. Il faudra que Donnarumma soit très bon. Il sera tout aussi important que Mbappé sur ce match, à mon avis".