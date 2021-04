Bayern-PSG: le film d'une victoire héroïque, "De sang, de sueur et de larmes"

Le PSG a décroché mercredi soir une précieuse victoire sur le terrain du Bayern Munich en quart de finale aller de Ligue des champions (3-2). RMC Sport vous propose en exclusivité un film de la rencontre, avec les buts mais aussi des images inédites.

Aucun club français, depuis l'ASSE en 1969, n'avait réussi une telle performance. Jusqu'à ce mercredi 7 avril. 52 ans après les Verts, le PSG a lui aussi battu le Bayern Munich en phase à élimination directe de la Ligue des champions (3-2). Alors oui, ce n'était qu'un quart de finale aller, et il faudra valider ce résultat au match retour la semaine prochaine, sinon quoi cet "exploit" bavarois risque de devenir un chapitre oublié de la longue histoire de la C1. Mais la prouesse est de taille.

Le PSG a-t-il été maître des débats à l'Allianz Arena? Pas franchement, non. Il a souffert une grande partie de la rencontre, il a vu le champion d'Europe en titre bombarder son but (32 tirs), mais grâce à un plan bien rodé, grâce un impeccable Keylor Navas, et à un Kylian Mbappé décisif, il a réussi le coup parfait.

Des buts et des sacrifices

Sous la neige d'avril, l'attaquant français, critiqué ces derniers temps, s'est réveillé au meilleur moment. Il a un peu plus refroidi le camp munichois dès la 3e minute de jeu (1-0), et a inscrit le but de la victoire bien plus tard (3-2, 68e), alors que le Bayern avait recollé au score.

Mais le film de Bayern-PSG (à découvrir dans la vidéo ci-dessus), c'est aussi l'occasion de revoir les petites histoires dans la grande. Les duels, les réflexions de Mauricio Pochettino et Hansi Flick, les sorties précoces (Süle, Alaba, Diallo) et l'épisode Marquinhos, buteur (2-0, 28e) malgré une lésion à un adducteur, et contraint de quitter la bataille dans la foulée. Une touche d'héroïsme sur la scène aux étoiles.