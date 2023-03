Bayern-PSG: le foot français tremble pour son indice UEFA et compte sur Paris

Le PSG se déplace dans l’antre du Bayern Munich ce mercredi (21h sur RMC Sport 1), en huitième de finale retour de la Ligue des champions. Avec le soutien d’une partie de la France du football, préoccupée par son indice UEFA, à l’heure où le Portugal et les Pays-Bas se rapprochent au classement.

L’indice UEFA est une donnée primordiale pour les clubs de football européens. En fonction du classement de leur pays, un certain nombre de places pour la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Conference League leur sont réservées chaque saison. La France occupe actuellement le 5e rang de ce classement, derrière l’Angleterre, l’Espagne, l’Allemagne et l’Italie. Mais son fauteuil est dans le viseur de ses premiers poursuivants. Les Pays-Bas, 6es (à 2.631 points), et le Portugal, 7e (à 5.015 points), sont juste derrière.

Une menace à prendre très au sérieux alors que la saison européenne des clubs français n’est pas une franche réussite. L’OM a terminé dernier du groupe D de la Ligue des champions, derrière Tottenham, l’Eintracht Francfort et le Sporting Portugal. Avec deux victoires au compteur. Nantes a récemment été sorti par la Juventus en barrage de la Ligue Europa, tout comme Rennes face au Shakhtar Donetsk et Monaco contre le Bayer Leverkusen.

L'hécatombe en Ligue Europa

En ce début du mois de mars, il ne reste plus que le PSG et Nice sur la scène continentale. Le Gym va affronter le Sheriff Tiraspol en 8e de finale de la Conference League, avec un match aller ce jeudi en Moldavie (18h45) et un retour la semaine prochaine à l’Allianz Riviera (21h). Après avoir été battu au Parc des Princes il y a trois semaines (0-1), Paris va tenter de l’emporter dans l’antre du Bayern Munich, ce mercredi, en 8e de finale retour de la Ligue des champions (21h sur RMC Sport 1).

Un succès parisien offrirait une bouffée d’oxygène au foot français, au lendemain de la qualification de Benfica pour les quarts de finale de la C1. Déjà vainqueur en Belgique (0-2), le club lisboète a étrillé le Club Bruges mardi dans son jardin (5-1). Plus inattendu, l’AZ Alkmaar l’a emporté sur la pelouse de la Lazio (1-2), en 8e de finale aller de Conference League. Le match retour est prévu la semaine prochaine aux Pays-Bas.

Le nouveau format de la C1

L’indice UEFA représente un enjeu majeur dans l’optique de la saison 2024-2025, qui marquera l’introduction de la nouvelle formule de la Ligue des champions. Si elle reste 5e au classement, la France pourra envoyer quatre de ses clubs en C1 (trois qualifiés et un en tour préliminaire), contre trois actuellement (deux qualifiés et un en tour préliminaire). En revanche, le 6e rang n’offrira que trois places (2+1) et le 7e seulement deux (1+1).