Bayern-PSG: Mbappé et Neymar, les stars parisiennes au rendez-vous

Le PSG s’est imposé sur la pelouse du Bayern Munich, mercredi, en quart de finale aller de Ligue des champions (2-3). Une victoire impulsée par Kylian Mbappé et Neymar. Les deux stars parisiennes, très attendues, ont répondu présent dans la glacière de l’Allianz Arena.

Benjamin Pavard a sans doute raison. Le Bayern Munich "méritait de gagner". Comme la Belgique en demi-finale du Mondial 2018. Mais dans la quête des trophées majeurs, le mérite importe finalement assez peu. L’objectif reste la victoire, avant la notion de spectacle ou de domination. Le latéral de l’équipe de France est bien placé pour le savoir. Oui, le Bayern a dominé le PSG, mercredi, dans le froid polaire de Munich. Il n’y a aucun débat là-dessus. Mais ce sont les visiteurs qui l’ont emporté à l’Allianz Arena, dans ce quart de finale aller de Ligue des champions totalement irrationnel (2-3). Là où plus personne ne l’avait fait depuis près d’un an et demi, toutes compétitions confondues.

Un succès de prestige que le club de la capitale a arraché au forceps. Avec un Keylor Navas héroïque et des qualités mentales qui lui ont souvent fait défaut dans le passé. Mais s’il a fini par s'imposer sous la neige, c’est surtout grâce à son duo d’exception. Attendus au tournant en Bavière, Neymar et Kylian Mbappé ont fait honneur à leur statut. Huit mois après être passé au travers lors de la finale de Lisbonne. Exclu samedi dernier face à Lille, au terme d’un choc de Ligue 1 insipide (0-1), le n°10 brésilien (qui a écopé en Ligue 1 de deux matchs de suspension, plus un avec sursis) a retrouvé sa magie. Dès l’entame du match.

Neymar a fait ce qu’on attend de lui

Après avoir gratté un ballon dans les pieds de Joshua Kimmich et pris un appui sur Angel Di Maria, il a parfaitement servi Kylian Mbappé pour l’ouverture du score (3e). Avec une belle bourde de Manuel Neuer au passage. Le but le plus rapide du PSG en C1 depuis celui de Dani Alves en 2017, déjà contre le Bayern. De quoi mettre en confiance la paire d’as, qui a fait très mal à la défense bavaroise. Tout au long de la rencontre. Brillant et impliqué, Neymar a rappelé qu’il savait élever son niveau lors des grandes soirées. C’est encore lui qui a servi Marquinhos d’une ouverture magistrale sur le deuxième but parisien (28e).

Il aurait même pu faire trembler les filets à son tour, si Neuer n’avait pas repoussé sa tentative de près en seconde période. Au-delà de ses gestes décisifs, l’artiste de 29 ans, auteur de 6 buts et 3 passes décisives en 6 rencontres de C1 cette saison, a été précieux par son activité et sa capacité à garder le ballon sous pression. Il a aussi obtenu des fautes qui ont permis à toute son équipe de souffler dans les moments chauds.

Mbappé dans la roue d’Haaland

Mbappé, lui, a rappelé qu’il appartenait à une classe supérieure en inscrivant le but de la victoire d’une frappe soudaine (68e). Après ses 4 réalisations face au Barça au tour précédent, dont un triplé dévastateur au Camp Nou, le champion du monde affiche des stats impressionnantes. En 8 apparitions, il a déjà scoré 8 fois dans cette édition. Seul Erling Haaland fait mieux avec Dortmund (10). Depuis le début de sa carrière, Mbappé en est à 27 buts en 43 matchs de Ligue des champions. Seul Haaland tient la comparaison avec ses 20 buts en 15 rencontres. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo étaient loin de ses standards au même âge.

"Le coach voulait que je ferme les lignes de passes sur Kimmich avec Neymar, a expliqué l’attaquant des Bleus après son festival à Munich. C'est là qu'il y avait les espaces à la récupération, donc il voulait que je prenne la profondeur pour étirer le bloc du Bayern et qu'ils fassent des courses car ce n'est pas ce qu'ils préfèrent. C'était le plan pour moi, j'étais prêt à relever le défi et ça a bien marché aujourd'hui". Après un déplacement important à Strasbourg, samedi en Ligue 1 (17h), Paris retrouvera le Bayern dès mardi au Parc des Princes (21h sur RMC Sport 1). Pour un match retour qui s’annonce bouillant.

Mbappé promet "la même détermination" au retour

Neymar et Mbappé devront à nouveau sortir le grand jeu pour arracher la qualification. "On abordera ce match avec la même détermination, assure le phénomène de Bondy. On attaquera avec confiance, même si ça reste une grande équipe en face. Quand tu joues la Ligue des champions, il n'y a que des grandes équipes. C'est le quotidien de la C1". Un quotidien que le PSG espère poursuivre à ses côtés. Tout comme pour Neymar. Les deux stars seront à un an de la fin de leur contrat cet été. Le club de la capitale souhaite les prolonger.

L’affaire est bien engagée pour le Brésilien. C’est beaucoup plus flou pour le Français, qui n’a pas encore décidé de quoi sera fait son avenir proche. Interrogé sur Sky Sports Italia mercredi, Leonardo a une nouvelle fois évoqué le sujet à l’Allianz Arena. Sans en dire beaucoup plus. "Nous devrons voir les choses et nous arriverons bientôt à une situation plus concrète avec eux. Mais maintenant, nous devons nous concentrer sur la compétition, dont nous entrons dans la phase finale", a répondu le directeur sportif parisien.