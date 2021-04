Bayern-PSG: Mbappé, le doublé qui change tout

Critiqué ces derniers jours pour des performances mitigées, et fatigué de ces critiques, Kylian Mbappé a mis tout le monde d'accord ce mercredi en signant un doublé lors de Bayern-PSG en quart de finale aller de Ligue des champions (3-2).

On le dit, on le répète, Kylian Mbappé est vif. Presque insaisissable. C'est valable sur le terrain mais aussi en dehors. A peine a-t-on le temps d'écrire que l'attaquant parisien traverse une période difficile, que la période difficile est terminée... Balayée par une nouvelle performance de taille.

Il y a une semaine encore, le champion du monde sortait d'une trêve assez mitigée avec les Bleus, et confiait son spleen à la France du football. "Bien sûr que ça fatigue (les critiques, ndlr), surtout quand tu joues dans un club de ton pays, que tu donnes tout pour ton équipe nationale, soupirait-il. C’est différent pour les joueurs qui jouent à l’étranger. Ils ne reviennent ici que pour l’équipe nationale. Moi, je suis là tout le temps." C'était le 1er avril, mais au rythme du TGV de Bondy, c'était il y a 1000 ans.

Ce mercredi, Kylian Mbappé avait retrouvé son sourire après Bayern-PSG à Munich (2-3), en brandissant le trophée d'homme du match. Son sourire, et les louanges des observateurs.

>>> Abonnez-vous à RMC Sport et profitez en exclusivité de la Ligue des champions

Co-meilleur buteur français sur une édition de Ligue des champions

Alors qu'il était aligné en l'absence de Mauro Icardi à la pointe de l'attaque parisienne, un poste qu'il n'affectionne pas particulièrement, le quart de finale aller de Ligue des champions s'annonçait compliqué pour lui. Mais l'ancien Monégasque se l'est rendu facile. En marquant sur son premier ballon, un peu aidé par Neuer (1-0, 3e), en multipliant les appels en profondeur pour épuiser Süle, Alaba puis Boateng, avant de signer un doublé dans le second acte d'une frappe au premier poteau (3-2, 68e), qui allait offrir un précieux succès aux Parisiens.

Un doublé à l'Allianz Arena, qui suit un triplé au Camp Nou, qui succède lui-même à des buts sur les terrains du Real Madrid, de Manchester United, Liverpool, la Juventus, Dortmund ou Manchester City. A 22 ans, Mbappé a marqué chez les plus grands d'Europe. En Ligue des champions, il a marqué très exactement 27 fois, déjà, dont 21 avec le PSG. C'est mieux que Zlatan Ibrahimovic et Neymar (20), et seul Cavani (30) a fait mieux pour le club de la capitale. Aura-t-il l'occasion de rattraper l'Uruguayen? Tout dépendra de son futur, d'une éventuelle prolongation ou non.

En attendant, c'est le football français qu'il peut marquer. Avec 8 buts en C1 depuis le début de l'édition 2020-2021, Mbappé a déjà égalé le meilleur total d'un joueur tricolore sur une seule saison, co-détenu jusque-là par Wissam Ben Yedder en 2017-2018 avec le FC Séville et David Trezeguet en 2001-2002 avec la Juventus. Sachant que Paris a encore au moins un match à jouer. Qui pourrait en offrir deux de plus...