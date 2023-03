Bayern-PSG: Müller n'a pas été impressionné par Mbappé lors du match aller

S'il reconnaît l'immense talent de Kylian Mbappé, Thomas Müller estime que le Bayern Munich a plutôt bien contenu le Français lors de la victoire au Parc (1-0) en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Une Coupe du monde, onze titres de champion d’Allemagne, deux Ligue des champions, 650 matchs en club et 122 sélections avec la Mannschaft : le CV et l’expérience de Thomas Müller, 33 ans depuis septembre, le poussent visiblement à ne craindre personne. Pas même Kylian Mbappé.

"Un danger absolu"

Dans le dernier volet de sa newsletter retranscrit par le quotidien Bild, l’attaquant revient sur la victoire du Bayern face au PSG (1-0), en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le 14 février. Ce soir-là, au Parc des Princes, Müller était entré en jeu peu après Mbappé, qui avait sonné à lui seul le réveil des Parisiens.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder Bayern-PSG

Par ses initiatives et son leadership, le Français avait secoué une formation jusque-là moribonde. Mais pour Müller, il ne faut pas non plus surestimer son influence sur ce match. "Lorsque Paris a fait entrer Mbappé, on menait 1-0. Il a tout de suite montré sa qualité. Mais il ne faut pas en faire trop et le voir plus beau qu’il l’a été. Sur l'une de ses actions les plus dangereuses, il était clairement hors-jeu", explique-t-il. Tout en appelant ses coéquipiers à se méfier du champion du monde 2018 en vue du match retour programmé mercredi à Munich (21h sur RMC Sport 1).

"Bien sûr, un joueur comme lui se retrouve toujours en position de conclure les actions, reconnaît-il. C’est un danger absolu, ça ne fait aucun doute. Actuellement, c’est peut-être le meilleur finisseur (au monde)." Lille et Marseille, contre qui Mbappé vient de claquer deux doublés, ne diront pas le contraire.