Bayern-PSG: "Si vous êtes amoureux du club, barrez-vous les gars !", le gros coup de gueule de Rothen contre les cadres parisiens

Au lendemain de la nouvelle élimination du PSG en 8e de finale de Ligue des champions, Jérôme Rothen a fait part de sa colère dans l’émission Rothen s’enflamme ce jeudi sur RMC. Les cadres historiques du club de la capitale sont notamment dans le viseur de notre consultant.

L’histoire se répète. Inlassablement. Mercredi soir, le Paris Saint-Germain a été éliminé sans gloire en 8e de finale de Ligue des champions contre le Bayern Munich. Battus 1-0 à l’aller, les Parisiens ont été incapables de renverser cette double confrontation à l’Allianz Arena (2-0). Une fois encore, le club de la capitale échoue dans sa quête de sacre européen.

>> Toutes les infos et réactions après l'élimination du PSG

Ce jeudi, au lendemain de cette immense déception, Jérôme Rothen a estimé qu’il était désormais nécessaire que certains cadres historiques du club de la capitale s’en aillent. "J’en veux aux joueurs dans un premier temps. Je ne veux plus les voir et je veux qu’ils prennent conscience. C’est pas parce que t'as un contrat de trois ou quatre ans que le club doit être prisonnier de ces joueurs-là, s’est désolé le membre de la Dream Team RMC Sport dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Si t’as un minimum d’amour pour le club… Marquinhos, Verratti: s’ils sont tellement amoureux du PSG, mais barrez-vous les gars !"

"Il va falloir encore plus qu’une révolution pour faire changer les choses"

"Dans les grands clubs, il y a toujours des joueurs cadres, ce sont ceux qui t'emmènent au plus haut niveau. Le problème c’est qu’ils sont défaillants au PSG, a poursuivi Jérôme Rothen. C’est un éternel recommencement, tous les ans j’ai l’impression de faire les mêmes émissions. J’ai l’impression que je commence à être lassé de ce qu’il se passe. Ça me fait mal de voir le club dans cet état-là. Mais je me dis qu’il va falloir encore plus qu’une révolution pour faire changer les choses sur le terrain."

De retour sur l’antenne de RMC, Christophe Dugarry a de son côté estimé que le souhait de Jérôme Rothen de voir partir certains joueurs allait être difficilement réalisable. "Pourquoi tu veux que les joueurs partent ? Ils ne partiront jamais. On voit à travers leurs prestations que c’est de pire en pire. Ça me fait plaisir qu’ils soient éliminés, quand tu travailles mal tu n’es pas récompensé", a tranché le champion du monde 1998.